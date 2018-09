Un llibre sobre l'alta edat mitjana rep el premi Gumersind Bisbal

L'obra guanyadora del premi Gumersind Bisbal, que diumenge a la tarda es va lliurar a la Pobla de Claramunt, és un estudi sobre la conca mitjana del riu Llobregat en el marc de l'alta Edat Mitjana titulat L'expressió material del poder durant la conquesta comtal. Esglésies, castells i torres a la Catalunya Central (segles X-XI).

Jordi Gibert, autor de l'estudi, narra en el llibre l'expansió de les esglésies després de la reconquesta carolíngia, la importació de la parròquia, una unitat administrativa pròpia del nord dels Pirineus, i amb ella la Dècima, un tribut d'explotació indirecta aplicat a les collites dels camperols. L'arqueòleg ha destacat l'aparició de la sagrera, un espai proper a l'església que servia en els seus inicis com a magatzem per als parroquians.

L'autor ha subratllat també el desplaçament del ritual d'enterrament d'aquest període, ja que en el transcurs dels segles X i XI la població s'acultura a l'enterrament en el cementiri de l'església, quan fins al moment és enterrada al costat de masos, viles godes o antigues viles romanes.

Jordi Gibert parla també dels castells i la formació de les torres, enteses en el seu principi com a masos, on els senyors enviaven a familiars i afins per assegurar zones conquerides.

Finalment, entre diferents esglésies estudiades, l'autor guardonat parla de Sant Pere del Puig, a Súria, Sant Quirze de Pedret, a Cercs, o Sant Vicenç d'Obiols, a Avià. En la intervenció de diumenge també va parlar de les tombes més antigues de la parròquia de Calaf i va comentar, també, elements arquitectònics preromànics com l'església del Brunet, Santa Maria de Matadars, Sant Pere de Serrallonga, entre altres exemples.

En l'acte han participat l'alcalde Santi Broch, la regidora de Cultura Esther Touriñan, l'arqueòleg Jordi Gibert, guardonat en aquesta edició i, com a convidat a la cloenda de l'acte, el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.

Durant la seva intervenció, l'alcalde ha destacat el valor cultural i lingüístic amb què petits certàmens locals com el Premi Gumersind Bisbal, qui va ser un hostaler i mecenes pobletà que va fer fortuna a València, poden ajudar a fer gran el patrimoni del país. De l'obra premiada en va ressaltar el rigor en la recerca, l'estructura en el discurs i el fet de donar valor al paisatge monumental de la Catalunya Central.

Com a convidat a la cloenda, el president de la Diputació de Barcelona va assenyalar la importància històrica i cultural del patrimoni, va celebrar l'actual Any Europeu del Patrimoni 2018 i va anunciar noves inversions amb què la Diputació canalitzarà els seus esforços via els ajuntaments, per a la recuperació del patrimoni monumental de la província.

L'acte va marcar també l'inici de les Festes Culturals de la Pobla de Claramunt, que s'allargaran fins al 17 de novembre.