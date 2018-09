Marc Castells promet 24 milions per al patrimoni

En declaracions al Regió7 el president de la Diputació, Marc Castells, va recordar que «la Diputació té una extrema sensibilitat pel patrimoni cultural. Ho ha demostrat al llarg de més de cent anys amb la creació del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local l'any 1914, on es van crear les bases del que avui estem fent. Enguany, com a Any Europeu del Patrimoni Cultural, la Diputació de Barcelona no ha volgut fallar en la seva aposta pel patrimoni que fa cada any i ha dissenyat un programa extraordinari i complementari amb un pressupost que s'atansarà als 24 milions d'euros i que durant aquest 2018 permetrà recuperar torres, ermites, castells i jaciments arqueològics entre d'altres, per tal d'ajudar els ajuntaments a treballar en la recuperació del seu patrimoni».

El president de la Diputació va subratllar que «el patrimoni arqueològic, arquitectònic i industrial dels nostres municipis és també la base per poder generar la captació de recursos turístics a la nostra demarcació. Tot el que sigui apostar pel nostre patrimoni, a partir de preservar el llegat, ens servirà també perquè en el futur es generi activitat econòmica, atracció de turisme autòcton o de fora. Tant l'Anoia, terra de castells, com la resta de comarques de la demarcació es veuran beneficiades d'aquest projecte».