Partits polítics d'Olesa fan costat a una família que ha rebut amenaces ultres

Diferents partits d'Olesa (Demòcrates de Catalunya, Junts per Catalunya, ERC, CUP Olesa i Bloc Olesà) han donat suport a una família que s'ha vist assetjada per tenir penjades al balcó les imatges dels polítics empresonats. Aquestes formacions (cap del sector unionista), conjuntament amb Empaperem Olesa, el CDR i l'ANC han condemnat les amenaces que ha rebut aquesta família, sobretot a través de trucades telefòniques.

Les amenaces es van donar a conèixer a les xarxes socials per part de la mateixa família, que va explicar que havia penjat al balcó de casa seva imatges dels presos polítics i exiliats, segons explicava ahir Ràdio Olesa. La família ha obtingut, també per xarxes socials, el suport de molts olesans

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, va fer referència a aquests fets a la secció Línia directa del programa d'Olesa Ràdio Hotel Gori. Puimedon va condemnar les amenaces i va aclarir que es tractava d'«uns cartells en un espai privat, on la família expressava unes idees que no insultaven ningú». De fet, l'alcaldessa va dir que «a l'espai públic, i per descomptat cadascú a casa seva, un s'ha de poder expressar amb total llibertat sempre que sigui de forma respectuosa i cívica».

L'alcaldessa va lamentar que s'hagi amenaçat aquesta família i que s'hagi fet des de l'anonimat, amb covardia, i creu que tots els polítics que són demòcrates haurien de condemnar fets com aquests. De fet, Pilar Puimedon va fer una crida pública per tal de «recuperar el seny, el civisme i el respecte». La família va explicar les amenaces de mort en trucades de telèfon a través de la seva pàgina a Facebook.