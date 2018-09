Igualada se suma a la celebració europea de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l´ús de l´espai públic, millorar la qualitat de l´aire i la reducció de la contaminació.

Sota el lema "Combina i mou-te!", aquest 2018 la voluntat és vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, promovent també la utilització de diferents modes de transport segons el desplaçament. Els objectius principals de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura passen per estimular un comportament ciutadà, en relació amb l´ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible i, en particular, amb la protecció de la qualitat de l´aire, la prevenció d´accidents de trànsit, la reducció d´emissió de gasos que provoquen l´efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

També per sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats per impulsar l´ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, del transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. A més, es vol potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat; reflexionar sobre com afecta a la salut l´ús excessiu del transport motoritzat, que genera contaminació atmosfèrica, congestiona, té un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular i propicia el sedentarisme i la inactivitat física. L´Ajuntament d'Igualada torna a adherir-se a aquesta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura i ho farà duent a terme diferents activitats. D´una banda, durant tot el divendres, 21 de setembre, el bus urbà serà gratuït.

El transport públic és l´alternativa per als desplaçaments dins de la ciutat. Per viatger i respecte d´un cotxe particular, un autobús emet a l´atmosfera un 40% menys d´òxids de nitrogen, un 80% menys d´hidrocarburs, un 95% menys de CO i un 70% menys de CO2. El transport públic necessita, per viatger, 50 vegades menys d´espai i l´autobús consumeix 15 vegades menys d´energia que el cotxe particular. A més, el dies 21, 22 i 23 de setembre, els vehicles de motor tindran prohibida la circulació pels carrers del centre entre les 10 i les 20h. Aquesta activitat, que vol fomentar la mobilitat a peu pel centre de la ciutat, es farà efectiva a la Rambla de Sant Isidre, al carrer Nou, a la plaça del Pilar, al carrer Argent, al carrer Sant Sebastià, a la Travessera Sant Sebastià, la plaça de l'Ajuntament, al carrer Born, al carrer Santa Maria, a la plaça del Bruc, a la plaça del Pilar, a la plaça Pius XII, al carrer Custiol, al carrer Sant Cristòfol, al carrer del Roser, al carrer Sant Bartomeu, al carrer Sant Jaume, a la plaça Sant Miquel i al carrer Sant Roc.