Igualada crea dues noves àrees d'aparcament gratuït en una zona on hi ha manca de places

L'Ajuntament d'Igualada preveu obrir, entre els mesos de setembre i octubre, dues noves zones blanques, que han d'ampliar l'oferta d'estacionament gratuït a les àrees Centre i Nord de la ciutat. El tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, ha explicat que aquesta mateixa setmana s'ha començat a treballar a la nova zona blanca del c/ Comarca amb el c/ La Pobla de Claramunt; uns treballs que tenen una durada prevista de quatre setmanes per acabar oferint 51 places d'estacionament. Es tracta d'un solar d'uns 1.200 m2 de superfície, fins ara en desús, que l'Ajuntament d'Igualada ha llogat i ara arranjarà per destinar-lo a aquest ús. Es condicionarà la superfície, es demolirà part de la tanca perimetral, se se-nyalitzaran les places i els accessos i se'l dotarà d'il·luminació.

Pont destaca que «d'aquesta manera reforcem l'oferta municipal d'aparcament gratuït en un punt de la ciutat que té una alta demanda, tant per la seva activitat comercial com per la proximitat del col·legi Pare Ramon Castelltort». Aquest nou aparcament gratuït en superfície, ha recordat, complementa el que es va obrir l'any 2015 al mateix c/ Comarca, en aquest cas amb 115 places.

I la segona zona blanca, que aquests dies encara la recta final dels treballs d'adequació, és la del c/ Delícies. Es tracta també d'un terreny llogat per l'Ajuntament d'uns 1.000 m2 de superfície, fet que permetrà oferir 37 noves places. En aquest cas, ha explicat Pont, aquesta zona blanca «ampliarà encara més l'oferta al voltant del Mercat de la Masuca i, per extensió, del centre de la ciutat». Les tasques d'adequació que s'hi estan duent a terme són bàsicament les mateixes que en la zona blanca del c/ Comarca però, complementàriament, s'està ampliant i millorant l'accessibilitat dels vianants en el tram de vorera que unirà l'aparcament amb el c/ Virtut. El cost conjunt de les obres per fer possibles aquestes dues zones blanques és d'uns 84.000 euros.

D'altra banda, en les properes setmanes, quan es dugui a terme la campanya anual d'asfaltatge, s'asfaltarà la zona blanca del c/ Piera. Aquesta àrea es va obrir l'any 2015 i ofereix 116 places, però el seu ús continuat en una zona comercial molt activa, ha desgastat molt la seva superfície de terra. L'Ajuntament assegura que, mentrestant, treballa per seguir ampliant l'estacionament gratuït a la ciutat.