Vallbona d'Anoia inicia el procés per al primer pressupost de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, des de la regidoria de participació ciutadana, impulsa els primers pressupostos participatius, «una línia de treball en polítiques participatives per tal d'implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre quins projectes d' inversió són prioritaris per al municipi», segons han explicat fonts municipals. Per aquest primer any es disposa d'una partida de 10.000 euros.

Abans però de tirar-ho endavant, l'Ajuntament ha decidit crear una comissió per tal de garantir que el procés serà «amb la màxima transparència». La comissió es pretén que sigui plural i representi la majoria de la població. S'haurpa d'encarregar de portar a terme un seguiment de tot el procés i fer una v alidació de les fases del procés participatiu. També haurà de valorar les propostes i elements que es posaran a disposició de la població per participar.

Al mateix que fa el seguiment, es vol que faci d'altaveu al poble i traspassar el màxim d'informació i eines participatives disponibles als seus veïns. L'Ajuntament ha fet una crida als veïns a que s'inscriguin per formar de la comissió. Ho poden fer a través del correu electrònic de l'Ajuntament (vallbona@diba.cat). Només cal que hi facin constar les dades personals (nom i cognoms, edat, barri, telèfon i correu-e). També es poden inscriure directament a les oficines muncipals abans del 5 d'octubre.

El regidor de participacio ciutadana, Pere Masagué, destaca que per primera vegada els veins de Vallbona podrán fer propostes de inversió i decidiran quines volen dur a terme. Aquest procés s'enmarca en una voluntat de implicar a la ciutadania en les preses de decisions executives.