El govern d'Olesa voldria obrir la piscina coberta el proper gener

L'Ajuntament d'Olesa treballa amb un calendari per poder reobrir la piscina coberta el proper mes de gener, però admet que el fet que hagi hagut de rescindir la concessió de les obres a l'empresa actual i que hagi de fer un nou procés administratiu generarà retards significatius en la reforma de la instal·lació.

Ahir el govern d'Olesa, amb la seva alcaldessa al capdavant, va comparèixer davant els usuaris per donar explicacions del procés. Entre d'altres, el govern va prometre que intentarà fer canvis en el programa de les obres per poder

acabar la piscina com més aviat millor, que si no pot fer aquests canvis en l'ordre de les operacions previstes intentarà aplicar mesures provisionals, que passen per instal·lar una maquinària no definitiva per fer el tractament de l'aigua i uns vestidors també en mòduls provisionals. I, finalment, el govern local es va comprometre a tornar els diners dels usuaris que hagin pagat per uns mesos en què no podran fer servir la pileta.

La sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat es va omplir de desenes d'usuaris preocupats pel futur imminent del servei de la piscina coberta en reformes. Es va explicar que l'empresa adjudicatària no podia seguir perquè no complia l'adquisició de material imprescindible per a la reforma.

Per donar resposta a les inquietuds dels ciutadans, van ser-hi presents tres membres de l'actual equip de govern municipal, entre ells l'alcaldessa, Pilar Puimedon; el regidor d'Esports, Jordi Martínez, i el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, que van fer les explicacions al públic assistent que esperava respostes a les seves queixes i inquietuds.

Martínez va comentar als usuaris que la rescissió del contracte a l'empresa C.J.R. S.L ha estat una decisió dolorosa que ha angoixat molt l'equip de govern en veure que els usuaris no podrien gaudir del servei de piscina.

Les reiterades peticions d'informació a l'empresa adjudicatària de l'obra per veure'n el progrés no rebien una resposta satisfactòria i per això es va iniciar el procés de rescissió del contracte per incompliment de l'empresa adjudicatària en no acomplir-se els terminis pactats.

El termini d'al·legacions per part de C.J.R. S.L. s'acabava ahir dijous a les 12 i fins al moment no s'havia presentat cap al·legació. A més de la rescissió de contracte, l'Ajuntament demanarà danys i perjudicis a l'empresa per la impossibilitat de donar servei als usuaris en temps i forma.

L'empresa tenia qualificació adequada segons la normativa vigent per presentar-se a concurs públic, estava al dia amb la seguretat social i amb hisenda, per tant a priori tot hauria d'haver sortit bé i la piscina s'hauria d'haver reobert a l'octubre tal com estava previst.

A la rescissió definitiva del contracte la seguirà la nova adjudicació, que l'Ajuntament ha anunciat que faria a l'empresa que va quedar segona en el concurs públic. Però la finalització de les obres tindrà uns nous terminis marcats. L'Ajuntament garanteix la legalitat de tot el procés.

La petició que farà l'Ajuntament a la nova empresa serà prioritzar la instal·lació de la maquinària de la piscina en primer lloc per poder obrir com més aviat millor i anar funcionant amb vestidors provisionals mentrestant. Si això no fos possible, es plantejaria un pla B amb la instal·lació de maquinària i vestidors externs provisionals mentre s'acaba l'obra. Aquest pla tindria un cost addicional per a les arques de l'Ajuntament.



Retorn de quotes

El consistori olesà tornarà els diners dels carnets de la piscina que ja estaven pagats als usuaris i es compensarà en un futur els usuaris habituals del servei de piscina, segons va remarcar l'alcaldessa davant d'una de les preocupacions platejades pels assistents a la reunió informativa.

El regidor Riera va donar una data aproximada de quan podria tornar a estar operativa la piscina, cap al mes de gener. Si no hi ha més entrebancs en la remodelació i cap més problema administratiu. Tampoc no hi ha bones notícies per a les fases següents. Després de la reunió de l'alcaldessa amb el secretari de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, no es podran destinar ajudes per realitzar les fases següents de millora de la piscina fins a properes convocatòries d'aquests ajuts a causa dels pressupostos prorrogats de la Generalitat d'aquest any.