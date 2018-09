El Rec.0 i la 080 convoquen el tercer concurs per a joves dissenyadors

El 080 Barcelona Fashion i el festival Rec.0 convoquen la tercera edició del concurs 080 Barcelona Fashion-Rec.0, que fomenta la presència de dissenyadors i marques emergents en la propera celebració del Rec.0, que tindrà lloc a Igualada del 7 al 10 de novembre. El Rec.0 arriba en edicions d'estiu i d'hivern i suposa per a les marques de primera línia de Catalunya poder fer una venda massiva de producció que ja no està a les botigues. Per als compradors, que hi van a milers, la possibilitat d'adquirir peces de marca a un preu molt més econòmic del que tenien en el moment de sortir com a prenda de temporada.

Dins de les accions que es duran a terme en el festival destaca aquesta iniciativa conjunta entre el 080 Barcelona Fashion i Recstores, que premia el guanyador del concurs amb una pop-up Store gratuïta en la zona de disseny independent durant els quatre dies de Rec.0. El 080 Barcelona Fashion de la Generalitat de Catalunya, a través d'aquesta acció, torna a estar al costat del Rec.0, amb l'objectiu de donar suport i visibilitat al talent emergent del sector de la moda a Catalunya.



Votació popular de finalistes

El concurs es vehicula a través de Facebook, on els dissenyadors i marques podran presentar els seus treballs des d'avui fins al proper 18 d'octubre. Els primers deu finalistes es decidiran per votació popular i, d'entre aquests, un jurat professional format per la disse-nyadora Txell Miras, la periodista de moda Peté Soler, un membre del 080 Barcelona Fashion i un membre de Recstores escollirà tres finalistes, dels quals, finalment, sortirà el guanyador o guanyadora.

El lliurament del premi tindrà lloc el 25 d'octubre a la botiga NU#02 de Barcelona, i tindrà la presència del jurat, finalistes i altres representants del sector de la moda.

La marca de moda emergent 113 Maison va ser la guanyadora de la segona edició d'aquest concurs de moda.

Edició d'hivern del Rec.0

L'edició d'hivern del Rec.0 se celebrarà del 7 al 10 de novembre i tindrà un centenar de marques de moda en més de 50 antics espais industrials transformats en pop up stores de moda; una vintena de concerts i una àmplia oferta gastronòmica amb 40 food truck. En la darrera edició, celebrada el mes de maig passat, van passar pel Rec.0 més de 120.000 persones i hi van participar un centenar de marques i dissenyadors, entre els quals firmes i creadors habituals de la passarel·la 080 Barcelona Fashion.