La tradicional Festa del Raïm de Masquefa millora l'anyada

Masquefa celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Festa del Raïm, que va donar el tret de sortida divendres al vespre amb la inauguració d'una exposició de fotografies, protagonitzada pels alumnes del curs fotogràfic organitzat per l'Ajuntament. La fira rememora els orígens de la població vinculats amb la vinya, el camp i els productes de la terra.

Les activitats per als més petits van omplir la graella d'activitats ahir al matí, amb tallers de maquillatge i l'hora del conte. Durant tot el dia es va poder gaudir dels cavallets i d'una roda de fira ecològics, on el ferro i els plàstics van ser substiuïts per fusta. Va ser el reclam per als petits de la casa.

Aquest any, la fira de tastets ha crescut en espai i el nombre d'entitats participants ha augmentat. Esther Ibáñez, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Masquefa, va destacar ahir «la gran afluència de públic tant al matí com a la tarda, tot i la possibilitat de pluja». Segons va afegir, «aquest any, hem ampliat la zona de parades i s'ha recol·locat l'escenari». Fins a un total de disset parades conformaven la fira de tastets, una mostra de platets, croquetes, formatges i embotits per maridar amb la degustació dels vins i caves protagonistes de la festa.

Al vespre va tenir lloc el tradicional concurs de tastavins, alhora que, des del Centre Tecnològic i Comunitari, arrencava la cercavila de carros i cavalls, que va voltar el municipi fins a la mateixa plaça de la fira. Una llarga filera de nens i nenes n'esperaven l'arribada, ja que el darrer dels carruatges participants duia els cubells plens del raïm que es faria servir per emplenar la premsa.

Cap a 2/4 de 8 del vespre, i amb la premsa ja plena fins dalt, va començar la trepitjada popular per premsar el raïm de forma tradicional. El vespre va acabar amb l'actuació doble de Marc Ferrer Trio & Marian Barahona i de Brigitt & Coolers.

Durant tot el dissabte, a la plaça Josep Maria Vila es va poder veure una demostració d'antics oficis relacionats amb el món de la vinya, com ho són el cisteller, l'escloper o l'espardenyer. Una exposició de carros i carruatges en miniatura recordava les càrregues dels traginers i una exhibició de carabasses mostrava diferents exemplars, juntament amb la cessió d'una carabassa de 46 quilos.

En el marc de Masquefa sona bé 2018, i per tancar la Festa del Raïm, avui, a les 6 de la tarda, el grup de funk i soul The Sey Sisters actuarà a la sala polivalent de la fàbrica Rogelio Rojo. La mostra d'art local també es podrà veure fins avui.