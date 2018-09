Collbató anuncia la intenció de renovar el parc dels Bombers, que celebren 30 anys

Collbató va celebrar ahir els 30 anys de presència dels Bombers al poble amb l'assistència del conseller d'Interior, Miquel Buch. En els parlaments, l'alcalde del municipi, Miquel Solà, va anunciar que l'Ajuntament té la intenció de reformar el parc de Bombers.

«L'objectiu és que puguin tenir més espai i millors instal·lacions per seguir fent l'excel·lent feina que han fet al llarg d'aquests 30 anys d'existència», va expressar l'alcalde. Solà també va comentar que «la vinculació dels bombers amb el poble és estretíssima, més enllà dels serveis col·laboren en tot allò que passa al poble», i remarcava que per a ell el cos de Bombers és història vivent del poble. Per la seva banda, el conseller Buch va felicitar el cos de Bombers local i es va mostrar orgullós de tenir a Catalunya cossos de bombers voluntaris, i va afegir que «un dels compromisos és dotar de més efectius i millors eines els cossos de Bombers, siguin funcionaris o voluntaris». Buch també va comentar l'actualitat política en declaracions als mitjans de comunicació (vegeu pàgina 15).

Els actes de celebració dels 30 anys van començar amb una demostració tècnica d'una maniobra d'alliberament d'una víctima fictícia en un accident de trànsit. En presència de les autoritats, els components del cos de Bombers van realitzar l'extracció de la víctima davant d'un públic expectant i embadalit per la bona feina dels bombers. Un cop finalitzada aquesta demostració es va inaugurar oficialment l'exposició que rememora aquests 30 anys amb fotografies inèdites, mostra d'elements històrics del material del cos de Bombers o diferents documents que donen fe de la feina feta al llarg d'aquest període de temps. Seguidament es va procedir als parlaments per part de les autoritats.

De manera paral·lela a aquestes activitats, els bombers van mostrar als habitants i visitants del poble amb motiu de la festa major alguns dels vehicles que utilitzen per fer serveis, i també es van programar activitats per als més petits, que van tenir l'ocasió de lliscar pel pal característic dels parcs, per on baixen els bombers quan reben un avís i han de posar-se en servei ràpidament.

El cos de Bombers de Collbató va sorgir de la preocupació dels veïns i veïnes de poder donar una resposta ràpida a qualsevol foc o incidència a la localitat. Montserrat va patir un incendi l'any 1986 i va ser el motiu de la creació del parc. Els Bombers han ocupat diverses dependències al llarg d'aquests 30 anys: van començar en un petit espai a prop de l'antic camp de futbol abans d'instal·lar-se a les actuals dependències.