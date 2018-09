L'experiència d'Igualada genera el nou clúster català de la pell

Més de 40 agents i empreses de tot Catalunya han constituït el nou Leather Cluster Barcelona, una relleu i ampliació de l'estructura amb finalitats similars que s'havia creat a Igualada fa uns anys. Els associats de Leather Cluster Barcelona tenen una facturació agregada de més de 300 milions d´euros, donen feina a més de 1.200 treballadors i exporten més d´un 80% de la producció.

"Leather Cluster Barcelona, neix per a representar els interessos del sector de la pell català i té com a objectiu principal sumar, coordinar i dinamitzar els esforços de totes les empreses i agents de la cadena de valor de la indústria de la pell a Catalunya, per augmentar-ne la competitivitat, millorar-ne l´eficiència i impulsar el creixement del negoci conjunt", segons han explicat font del nou organisme.

El nou clúster de la pell català té la seva capital a Igualada, ciutat que té una important presència adobera i que ja tenia un primer Clúster a nivell local. "Igualada ha jugat des de sempre un paper clau en el desenvolupament de la indústria adobera a Catalunya, a Espanya i a Europa, formant part de les directives de les associacions nacionals i internacionals", segons han manifestat les mateixes fonts.

La capital de l´Anoia ha l´impulsat el projecte Igualada Capital Europea de la Pell de Qualitat, liderat per l´Ajuntament. Per als responsables del nou clúster, aquesta iniciativa ha permès "crear un ecosistema de cooperació empresarial, educativa, científica i mediambiental, al voltant de la indústria de la pell que ha atret empreses adoberes catalanes i altres representants de la cadena de valor de la indústria per formar Leather Cluster Barcelona.

L'experiència igualadina és la Càtedra A3 in Leather Innovation. Consideren els impulsors de la Càtedra que "la posada en marxa del nou Campus Universitari i la construcció de l´Adoberia Bella, han donat un valor afegit decisiu a les empreses adoberes que han estat més competitives augmentant la seva capacitat d´atraure clients de tot el món".

A l´impuls de l´Ajuntament d´Igualada per un dels sectors industrials més representatius de la ciutat, han sumat esforços el Gremi de Blanquers i la Unió d´Adobers de Catalunya (UDAC) que han incorporat al clúster les empreses adoberes,de l´indústria química i de la sostenibilitat, així com altres associacions empresarials de tot Catalunya per crear Leather Cluster Barcelona.

Sota la direcció de Jordi Vidal, el clúster té la intenció d´incorporar nous associats i és obert a totes les empreses i agents de la cadena de valor del sector de la pell: des del món de la ramaderia fins al de la manufactura, disseny i moda.