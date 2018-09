Òdena reparteix 1.500 quilos de cargols en tres hores, a la Fira de la Vinyala

Òdena va celebrar ahir al parc de la Font la Fira de la Vinyala, en la qual restauradors i la Confraria de la Vinyala van servir més de 1.500 quilos de cargols. La fira va tenir 49 expositors entre restauradors, cellers, artesans i productors de proximitat.

Entre altres receptes, es van servir cargols a la gracienca, amb xoriço, picants; vinyales a la feira, amb pop i patata; a la gormanda; i una recepta pròpia de la confraria, els cargols de la fira, amb costella, cansalada, botifarres i amanits amb una picada contundent. Francesc Puertas, confrare major de la confraria, va assenyalar que «només nosaltres n'hem tret uns 800 kg i hem vist passar durant tot el matí més de 5.500 persones».

Francisco Guisado, alcalde d'Òdena, es mostrava satisfet per la fira. «Hem fet un pas endavant, en afluència de públic i en quantitat de menjar, gràcies sobretot a la Confraria de la Vinyala, que posa tants cargols com calgui, ja que alguns dels restauradors han acabat existències passada una hora i mitja! Des del consistori ajudem amb la infraestructura i per mantenir el suport edició rere edició ens hem tornat rigorosos amb les despeses extra», va dir.