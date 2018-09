Les entitats d'Igualada s'impliquen en la Marató de Sang del proper dissabte

Les entitats d'Igualada mostren el seu compromís amb la Marató de Sang, que se celebra aquest proper dissabte 22 de setembre. Ahir es va presentar l'activitat, en què es va destacar la necessitat de recollir tantes donacions com sigui possible per satisfer les necessitats dels centres hospitalaris de Catalunya.

En l'acte hi van participar Fermí Capdevila, anterior regidor de Sanitat i Salut Pública i actual regidor d'Entorn Comunitari i Cooperació, Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits (BST), Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu, i Pepita Còdol, presidenta de l'Associació de donants de sang de l'Anoia.

Marta Hernández va assenyalar la necessitat de la figura del donant, ja que «Catalunya necessita cada dia el volum equivalent a 1.000 donacions de sang» i va destacar que la superexperiència de donar sang és «l'experiència de salvar vides», la possibilitat de «salvar tres vides en els 20 minuts que dura una donació». La tècnica del BST va subratllar l'horari de la Marató, amb 12 hores seguides d'atenció i activitats que «permetran que s'hi pugui accedir i participar a qualsevol hora del dia».

Per la seva part, Pepita Còdol va agrair la col·laboració «de les entitats Mal Llamp, Petits Diables d'Igualada i l'Associació Esportiva Hoquei Línia Igualada, participants de la cercavila de la Marató». La presidenta de l'Associació de donants de sang de l'Anoia també va donar les gràcies a «les escoles i associacions que animaran la jornada, com són Swing Anoia, Les dones de les tardes dels dimecres, l'aportació d'una TV LED per part de MIPS que se sortejarà entre tots els donants; les actuacions de les escoles Espai d'Arts, Sweet India i Luna Mora i, també, la xocolatada per als donants, que durant tot el dia servirà l'AV de Sant Crist».