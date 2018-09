Qui va ser director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, serà demà a Igualada per inaugurar el nou cicle AUGA (Aula d'Extensió Universitària). La xerrada tindrà lloc a l'Ateneu, a les 18.00 h i Zaragoza parlarà de si la pau és possible. La setmana següent, el tema seran les bruixes i la ponent Marta Palacín. I per al dia 1 d'octubre, Fabián Mohedano parlarà de la reforma horària.