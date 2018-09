Igualada canvia tots els parquímetres de la ciutat per guanyar funcionalitat

Igualada canvia les 25 màquines de les zones blaves de la ciutat. Del 24 de setembre al 8 d'octubre, les màquines no estaran operatives i es podrà aparcar gratuïtament a la zona blava de la capital de l'Anoia. L'empresa municipal SIMA aprofita per renovar les màquines de pagament i, també, la pintura de les places de la zona blava.

La nova maquinària ha de permetre una major possibilitat d'operar tant fent el pagament directament com fent-ho des d'aplicatius del mòbil. Una de les novetats per als usuaris és que a partir de la instal·lació del nou maquinari hauran d'introduir la matrícula del vehicle. Una data imprescindible per fer el posterior control per part dels agents de l'empresa concessionària.

Fonts de l'Ajuntament d'Igualada han exiplicat que "es podrà aparcar sense haver de retirar el tiquet de control obligatori" memtre duri l'operativa de substitució de les màquines. Amb tot, hi haurà trams de zona blava que cada dia quedaran inutilitzats per als conductors per poder dur a terme les tasques de pintua.

L´acció de modernització que duu a terme l'empresa SIMA oferirà de sèrie noves funcionalitats com ara el moneder electrònic o l´aplicació de pagament mitjançant dispositius mòbils. La represa de la mecànica habitual està prevista per al dilluns, 8 d´octubre i, durant els primers dies d´arrencada del nou sistema, els agents de zona blava informaran els usuaris de les novetats en el servei i del funcionament dels nous aparells.