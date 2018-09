L'Ajuntament d'Igualada planteja una baixada de cinc punts de l'IBI per al 2019

L'Ajuntament d'Igualada ha presentat aquest dimecres la proposta de pressupost i ordenances fiscals per al 2019 que portarà a aprovació al proper ple municipal del mes de setembre. Un dels aspectes destacats, segons ha avançat el batlle Marc Castells, és que es preveu una rebaixa de cinc punts de l'IBI, de manera que passarà del 0,90 al 0,85. Segons Castells, "l'any que ve aplicarem el tipus impositiu més baix dels últims vint anys, però malgrat que els ingressos seran menors pel consistori, continuarem fent inversions". Pel que fa al pressupost, aquest suma 57,4 MEUR i es dediquen 8,4 MEUR a inversions. Les partides més destacades són per al Centre Cívic Nord (1,4 MEUR), la rehabilitació de la Teneria com a nou Arxiu Comarcal (1,2 MEUR) o el Pla de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals (1,1 MEUR).