El govern d'Igualada situarà el deute municipal en 37,9 milions el 2019

L'equip de govern d'Igualada presentarà un pressupost de 57,4 milions d'euros per al 2019, l'1% inferior al de l'exercici anterior. La despesa s'incrementarà en 2,1 milions d'euros si se suma el pressupost previst per a les empreses municipals i organismes autònoms.

Per la seva banda, el pressupost pel Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI) s'ha xifrat en 10,4 milions d'euros. La previsió del deute viu de la capital anoienca es situaria així en 37,9 milions d'euros el 2019. La proposta del pressupost municipal serà sotmesa al ple municipal del mes de setembre, que serà dimarts vinent.

Del gruix del pressupost, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, destaca els 8,4 milions dedicats a inversions, com els 1,4 milions que es destinaran a la construcció del Centre Cívic Nord –i que se sumarà al Centre Cívic Centre, el Centre Cívic de Montserrat i el Centre Cívic de Fàtima–; els 1,2 milions dedicats a enllestir l'antiga Teneria com a nou equipament cultural –per al nou Arxiu Comarcal–; els 1,1 milions destinats als equipaments esportius municipals –com a aposta per a la candidatura d'Igualada com a Capital Europea de l'Esport– i el milió d'euros dedicat al Pla de millora de barris –amb inversions en cadascuna de les unitats municipals. L'alcalde també ha assenyalat els 900 mil euros per a millores en la infraestructura del polígon industrial Les Comes, els 800 mil euros per a una nova fase del desplegament de l'Anella Verda, els 450.000 euros que s'invertiran en el futur centre del disseny i el tèxtil on actualment hi ha la fàbrica Vives Vidal, els 300 mil euros per al nou campus universitari de la salut, i els 190.000 euros en millores per als equipaments culturals municipals i els elements patrimonials.

El romanent, uns 270.000 euros, aniran destinats a la millora de centres escolars públics, les millores de la calefacció de l'Escola Municipal de Música, la creació de places blanques d'aparcament i a l'avantprojecte del futur auditori municipal.

Finalment, la despesa sobre l'equipament esportiu municipal Infinit «ha baixat fins als 500.000 euros», assenyala Marc Castells. Gràcies al control de govern i l'increment d'usuaris s'ha d'arribar al dèficit zero d'explotació». La subvenció municipal, dividida entre una part fixa i una altra de variable, se situa per a aquest exercici en 240 mil euros en la part variable.

El govern ha anunciat la reducció de l'1% de mitjana en els rebuts i l'augment del 2,9%, d'acord amb l'IPC, de les taxes municipals.



El control de l'IBI

L'alcalde ha destacat la rebaixa en 5 punts de l'Impost de Bens Immobles, «quatre dels quals serveixen per compensar l'augment de les revisions cadastrals, i el darrer ajudarà a que, per primera vegada des de l'any 2000, la recaptació de l'IBI sigui inferior a la de l'any anterior». Ara bé, quant a les taxes municipals, es proposa un increment del 2,9%, equivalent a l'IPC interanual català, d'acord amb el període que va del juliol del 2017 al juny del 2018.

La regidora d'Hisenda, Montse Duch, concreta aquestes dades en assenyalar que, «des del 2011, el govern ha reduït el tipus impositiu de l'IBI en 17 punts quant a taxes i ordenances fiscals, situant-es al 0,85%. Aquest descens es tradueix en una rebaixa de l'1% en l'import total del rebut per als contribuents».

La regidora d'Hisenda ha afegit que «el govern mantindrà tots els ajuts per aquest impost». Duch també ha comunicat que «es mantindran estables els impostos sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana –plusvàlues–, el d'activitats econòmiques (IAE), el de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica». Sobre aquest darrer punt, la regidora ha anunciat que «hi haurà una bonificació del 75% per als vehicles catalogats com a eco o emissions zero, i tindran aparcament gratuït a les zones blaves de la ciutat amb una durada d'una hora i mitja».

Quant a punts de recàrrega elèctrica per a vehicles, l'alcalde ha comentat que «es treballa amb l'ICAE i altes organismes per apostar pel vehicle elèctric, ja sigui des de l'administració com per donar facilitats a que el sector privat pugui col·locar-ne».