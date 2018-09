Joan Domènech és escollit nou president de la patronal anoienca per unanimitat

L'assemblea General Extaordinària de la Unió empresarial de l'Anoia (UEA) ha ratificat a Joan Domènech com a nou president de la patronal i ha avalat el projecte continuista heretat del president sortint, Blai Paco. El relleu s'ha celebrat a mitja legislatura i Joan Domènech serà president fins a la convocatòria de noves eleccions, el proper 2019. La junta directiva es mantindrà també fins a esgotar la legislatura.

Blai Paco ha comentat que «ha estat una decisió molt difícil. Mai és el moment per prendre aquest tipus de decisió, però és evident que si analitzes l'entitat i la coneixes, hi ha un moment d'inflexió i és per això, que després del sopar i ara que l'activitat, gairebé sempre frenètica, ha baixat el ritme, he cregut que ha estat el moment oportú per fer-ho».

Per la seva banda, després de la votació que per unanimitat ha avalat el relleu, Joan Domènech ha assenyalat que «el meu objectiu és el de garantir la continuïtat del projecte encetat per en Blai. No és un mandat nou, és la continuïtat d'un nou projecte començat fa cinc anys i que té molt d'èxit». També ha donat les gràcies a Paco per la seva confiança dipositada fa cinc anys perquè ell formés part de la seva junta directiva i ha subratllat que "el canvi que ha sofert l'entitat és brutal. Em trobo amb un empresariat molt diferent que el que hi havia abans. Fa 20 anys que sóc soci de l'entitat, 25 que sóc empresari, així que pràcticament, des dels meus inicis. El meu objectiu és el de garantir la continuïtat del projecte encetat per en Blai."

Joan Domènech, el nou president de la Unió Empresarial de l'Anoia és des de fa cinc anys, el president de Fira Igualada, membre de junta de TIC Anoia; i en la seva faceta empresarial, fundador de la productora audiovisual Rosebud Films i de l'agència de comunicació global Boxcom.