Olesa vol més suport policial per frenar els incidents «reiterats» a la Rambla

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat demanarà una reunió urgent a Mossos d'Esquadra per reclamar una solució als «reiterats incidents» que es registren a la Rambla, sobretot després d'una baralla multitudinària que va tenir lloc diumenge al matí, segons ha explica la regidora de Seguretat Ciutadana, Susana Yáñez, ja que considera que és una problemàtica que està generant una gran sensació d'inseguretat entre la població.

La regidora ha destacat que l'Ajuntament vol reclamar a la Generalitat, conjuntament amb la resta de poblacions afectades, que hi hagi un increment d'efectius a la zona del Baix Llobregat Nord. La regidora ha assegurat que tant la Policia Local com Mossos d'Esquadra estan investigant els fets ocorreguts diumenge, quan hi va haver una batussa amb més de vint persones implicades i que va requerir la intervenció de nou dotacions de la policia catalana. Segons fonts municipals, durant l'actuació policial es va detenir una persona tot i que no se'n descarten més durant els propers dies.

La regidoria de Seguretat Ciutadana vol combatre la sensació d'inseguretat que generen episodis com els viscuts diumenge a la Rambla i que, afirma, se sumen a d'altres incidents que ocorren a la mateixa zona. La regidora ha anunciat que a la reunió sol·licitada es vol convidar l'Associació de Veïns de la Rambla-Eixample per tal que l'entitat també disposi de tota la informació.

Segons han detalla el govern municipal, actualment, la plantilla de la Policia Local d'Olesa de Montserrat consta d'un total de 35 agents, que representa una ràtio d'1,4 policies per cada mil habitants, «i s'apropa molt a la proporció que s'aconsella, que és d'1,5 policies per cada miler d'habitants». Del total de la plantilla, durant els caps de setmana estan de servei vuit agents que fan torns de 12 hores. La regidora Susana Yáñez ha subratllat que la competència de seguretat ciutadana és de la Generalitat i, per tant, de Mossos d'Esquadra i ha recordat que, de fet, «els cossos de Policia Local són opcionals a les poblacions de més de 10.000 habitants». Malgrat tot, la regidora destaca que l'Ajuntament d'Olesa «fa un esforç per mantenir l'actual plantilla policial i que té competències pròpies com la regulació del trànsit al municipi i altres tasques administratives i judicials.

Sobre les queixes ciutadanes pel fet que la Policia Local no formés part de l'actuació del passat diumenge, Yáñez ha explicat que la patrulla es trobava atenent un cas de violència masclista i traslladant el detingut a Martorell per tal que pogués passar a disposició judicial. La regidora ha remarcat que l'important és que «la ciutadania pugui tenir disponible efectius policials davant de qualsevol situació d'emergència, independentment del cos policial que finalment actuï».

La regidora de Seguretat Ciutadana també ha lamentat que «un dels problemes és que l'Àrea Policial Bàsica de Martorell dels Mossos d'Esquadra està infradotada d'efectius i que per això diumenge es van enviar dotacions no només de Martorell sinó d'altres comissaries».

Des de la regidoria, Susana Yáñez ha explicat que aquesta zona de La Rambla acumula «incidents reiterats» i que entén «la indignació de la ciutadania», però ha volgut posar en relleu que l'índex de delinqüència a Olesa de Montserrat «no és elevat tal i com demostren les dades que anualment entreguen els Mossos d'Esquadra al consistori».