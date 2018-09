Calaf aprova les bases que regularan el tercer pressupost participatiu

L'Ajuntament de Calaf ha donat llum verd a les bases que regularan els tercers pressupostos participatius. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació d'unes bases consolidades i un increment del pressupost.

La partida destinada als pressupostos participatius per a l'any 2019 serà de 60.000 euros. L'objectiu és que es puguin dur a terme un mínim de cinc projectes, per això cada una de les propostes no podrà superar els 12.000 euros (iva inclòs). Els ciutadans, individualment o a través d'una entitat o col·lectiu, podran proposar projectes d'inversió a fer al municipi.

Qualsevol persona empadronada a Calaf, entitat, associació o grup estable del municipi, registrat al directori d'entitats de l'Ajuntament, pot proposar projectes, sigui un arranjament, una restauració o una inversió en una infraestructura. També es poden proposar la contractació de cursos o actuacions externes (musicals, culturals, xerrades...).

Les propostes es podran fer arribar del 15 d'octubre al 15 de novembre, omplint el formulari que es podrà trobar a l'edifici consistorial, a l'Oficina d'Informació Turística. També es podrà fer a través d'un formulari on-line.

Un cop rebudes totes les propostes, els tècnics de l'Ajuntament de Calaf seran els encarregats d'aprovar-les o bé de descartar aquells projectes que, ja sigui perquè no s'adeqüen a la legalitat vigent o bé perquè superen els 10.000 euros de pressupost, no podran ser admesos en aquesta convocatòria.

Les propostes validades pels tècnics es publicaran al fulletó propi dels pressupostos participatius del mes de desembre, on hi haurà la butlleta per tal que els ciutadans de Calaf facin la tria final dels projectes. El procés de votació serà entre el 2 i el 15 de gener de 2019.

Cada ciutadà podrà repartir cinc punts entre els projectes escollits. Podran votar tots els calafins que, dintre el termini de les votacions, hagin complert els 16 anys i que, en el moment de votar, estiguin empadronats a Calaf.