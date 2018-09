ERC d'Igualada qüestiona les xifres de l'IBI que diu el govern

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada afirma que l'equip de govern de la ciutat «torna a intentar enganyar els ciutadans dient que la rebaixa de l'impost de béns immobles (IBI) és del 5%, però realment només serà de l'1% i suposarà només 6 euros menys de mitjana per cada rebut». Una rebaixa que, per als republicans, «després que el govern hagi apujat l'IBI 684.000 euros els últims 3 anys, és molt poca cosa i és electoralista». En aquesta línia, remarquen que «Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya».

Mitjançant una nota feta pública, el grup municipal d'ERC argumenta que «és cert que es baixa el tipus impositiu del 0.90 al 0.85, però puja la base i, per tant, ens quedem pràcticament igual. Ni molt menys és l'IBI més baix dels últims 20 anys, per comprovar-ho només cal que algú agafi un rebut de fa anys i veurà que no és així».

Segons el grup republicà, «aquesta rebaixa de 6 euros respecte de l'any anterior es deu només a la proximitat de les eleccions municipals, com a acte electoralista atès que el rebut s'ha apujat els darrers 3 anys de manera consecutiva i amb increments molt elevats, fins arribar a un rebut mitjà de prop de 600 euros».

I retreuen que ara «fan aquesta rebaixa imperceptible de 6 euros». Els republicans ironitzen recordant que «els 6 euros estalviats equivalen més o menys a 2 entrepans».

Des d'Esquerra Republicana, que des de fa anys es mostra en desacord amb els alts impostos que es paguen a Igualada «en proporció als serveis que reben els ciutadans», afirmen que a ciutats com Vic o Tortosa les famílies paguen 444 euros i 562 euros menys en impostos que una família igualadina, i consideren que aquest és un «fre per al creixement» i un «evident greuge comparatiu».

Finalment, asseguren que «apujar els impostos és la solució fàcil de qualsevol govern, això ho sap fer tothom i no té cap mena de mèrit, ja que l'esforç no el fa el govern, sinó el ciutadà». I en aquesta línia proposen «abaixar l'IBI fins a equiparar-nos amb el de les ciutats similars a la nostra», a més de també aplicar mesures de «progressivitat» en el pagament de l'IBI per fer-lo «més just i equitatiu».