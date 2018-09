Pieradegusta esgota les existències dels expositors i desborda les activitats

Pieradegusta, una jornada de cultura i turisme que té com a eix vertebrador la gastronomia i els productors locals, ha celebrat la segona edició a Piera. Durant el dissabte passat i en un nou emplaçament, la plaça de l'Església de la vila, 15 productors i restauradors locals van oferir les seves anyades de vins, caves, olis, platets, pinxos, xivito uruguaià, dolços i gelats.

Per a Josep Llopart, primer tinent d'alcalde de Piera i regidor d'Empresa i Fires, l'esdeveniment ha estat per segon any consecutiu un èxit en participació i assistència de públic. «També hem canviat la ubicació per mostrar un altre espai de la vila. L'agenda d'aquesta segona edició s'ha ampliat amb moltes novetats, a les quals se'ls ha afegit un tipus de complement gastronòmic. Sumant esforços, s'ha organitzat una sortida en segway per la ruta modernista de Piera, on es complementa el circuit històric amb una tast de vins en el marc del Pieradegusta. I, també per primera vegada, hi ha un tast d'olis a la sala d'armes del castell. Hem ofert de nou un aparador per a tots els pierencs i pierenques que han volgut mostrar els seus productes i la seva activitat en un entorn lúdic, festiu i familiar».

De fet, Bet Florensa ha estat l'encarregada d'iniciar les activitats del dia amb un taller de cuina per a nens i nenes, un públic que ha estat cuidat tota la jornada amb altes ofertes durant les diferents franges del dia: berenar de pa amb oli i xocolata a partir de les 6 de la tarda, i a lhora de sopar, a partir de les 8, els més petits van fer una volta pels estands, van escollir amb una carmanyola els platets dels restauradors i es van dirigir als jardins del castell, on, com a novetat, s'hi va organitzar cinema a la fresca.

L'edició d'aquest any ha presentat també novetats per atraure més public de fora de la vila. Com comenta el primer tinent d'alcalde, «des de l'equip de govern hem organitzat vols captius en globus aerostàtics, en els quals els participants, a més de poder gaudir d'unes vistes privilegiades de Piera, en el punt més alt del vol, fan maridatge d'altura, i també hem volgut acabar el Pieradegusta amb un concert protagonitzat per una artista de renom, Judit Neddermann».

Per la seva banda, Joan Fontanella, membre de l'associació gastronòmica i cultural Vadefoodies, destaca altres activitats que s'estrenaven aquest any, «com el showcooking de cuina crudivegana i el taller 'Fes tel teu propi còctel'». Joan Fontanella va comentar que l'associació neix «arran de la inquietud per dinamitzar els productors i restauradors de la comarca», una inquietud que s'ha transformat en diferents aparadors de la gastronomia anoienca al llarg del calendari anual i que en Pieradegusta ha consolidat amb la seva segona edició.

Finalment, la regidora de turisme Vanesa Fernández-Arroyo va subratllar el pes de la gastronomia local en l'esdeveniment, i el pes que aquesta ha tingut en el desenvolupament d'activitats complementàries a la jornada festiva i que alhora és divulgadora del producte de proximitat que Piera ofereix durant tot l'any. Els participants a l'edició d'enguany del Pieradegusta han estat Caves Mungust, Pagès Entrena, Maria Casanova i Bodegas Aracata, en la secció de fermentats i escumosos, el Molí d'Oli Cal Nasi com a productor local d'oli d'oliva verge extra, entre d'altres.