«La societat es pregunta poc sobre l'impacte ambiental dels sintètics i els materials vegans»

Amb origen i amb seu a Igualada, aquest grup promou les «bones pràctiques» en el camp de la indústria de la pell, tan implementada arreu de la comarca, per garantir la seva sostenibilitat i respecte al medi ambient

Materials sintètics o orgànics? Reciclables o biodegradables? Tecnologia i innovació aplicada a materials artificials o naturals? S'ha obert el debat sobre l'origen dels materials que s'utilitzen en el món de la moda. La decisió de la Helsinki Fashion Week de prescindir de materials d'origen animal en pro de la «moda vegana» ha obligat els actors a posicionar-se. Regió7 ha parlat amb Jordi Vidal Valls, director executiu Leather Cluster Barcelona sobre la decisió de la fira internacional de Hèlsinki i el posicionament de la COTANCE, la Confederació Nacional d'Adobers i Confeccionistes de la Unió Europea.



La decisió d'una fira de moda, la Helsinki Fashion Week, al nord d'Europa, podria t sacsejar la indústria pelletera local. Per què?

En paral·lel a aquesta decisió de la Helsinki Fashion Week, el gegant francès del luxe Chanel ha adquirit l'empresa catalana Colomer Leather Group per tal de garantir-se l'aprovisionament de pell de qualitat. Això ens indica que hi ha un mercat de futur que posa en valor la indústria de la pell. Per això, l'aposta ha de seguir sent la sostenibilitat dels processos i dels productes, la qualitat, el disseny i la moda, elements que a Igualada treballem intensament els darrers anys. A més, la decisió de la Helsinki Fashion Week de prescindir dels productes de moda d'origen animal és desafortunada i espero que sigui reconsiderada. És també una posició aïllada en les fires de moda.

Cap animal és sacrificat per la seva pell?

Cap. La pell és un residu de la indústria alimentària que els adobers reciclen i valoritzen com a producte de consum. Som una societat global que consumeix carn i productes làctics per aconseguir una dieta sana i equilibrada. La pell és un producte natural derivat d'aquesta activitat. D'altra banda, les pells dels animals que mengem, si no les adobéssim, serien un residu orgànic putrefacte, costós de tractament, molest per a la societat i focus de males olors i contaminació bacteriana. La indústria de la pell és sostenible i respectuosa amb el medi ambient, ja que treballa amb models de producció que permeten un ús eficient dels recursos i que redueixen al mínim la generació de residus. En tot això és en el que treballem des del Leather Cluster Barcelona, promovem la millora progressiva amb el desplegament de bones pràctiques en l'àmbit de la ramaderia i la indústria de la pell. A través de comissions i projectes amb objectius concrets, com la traçabilitat i l'economia circular, amb la idea de millorar el benestar animal, la qualitat de la carn i dels processos industrials per adobar la pell.

Si bé la indústria de la pell és en si mateixa una industria del reciclatge, a què es deu l'enfocament que prenen els partidaris de la «moda vegana» sobre aquesta qüestió?

Efectivament, la indústria adobera és, intrínsecament, una indústria de reciclatge, recicla les pells dels animals, que són un subproducte de la indústria alimentària, per transformar-les en primera matèria per fabricar diversitat de productes útils a la societat i articles de moda, com ara, bosses, moneders, carteres, cinturons, sabates, braçalets, abrics, jaquetes, fundes per a accessoris tecnològics, portafolis, maletes, necessers o altres articles de viatge i papereria, equipaments per a equitació o tapisseria per a mobles i cotxes. Algunes organitzacions assumeixen, per la defensa d'interessos propis i erròniament, que l'animal se sacrifica per la seva pell, però, com comentava abans, l'animal se sacrifica per la seva carn i no pas per la seva pell. A més a més, la qualitat i naturalesa d'una pell depèn, d'una banda, d'uns factors naturals com ara la raça de l'animal, el sexe, l'edat o les condicions meteorològiques i, de l'altra, de les bones pràctiques ramaderes i del benestar animal, per tant, els adobers som els primers interessats a tenir-ne cura perquè com millor és la seva qualitat de vida millor pell se'n pot obtenir.

Com valora la resposta de la COTANCE?

Valoro molt positivament com l'associació europea de la indústria de la pell ha sortit a defensar el sector demanant a la Helsinki Fashion Week que reconsideri la seva decisió. És molt important també que la COTANCE hagi pogut aclarir en aquest comunicat unes suposicions totalment falses sobre el sector de la pell. Aquest fet, sense dubte, ens esperona a seguir treballant per tal d'informar a bastament tota la societat respecte de les bones pràctiques en matèria de benestar animal, sostenibilitat i economia circular.

Aquesta polèmica no deu ser nova, ja que de fa temps que existeix pell sintètica.

El fet de prohibir l'exposició de productes de pell és una manipulació del lliure mercat que pot impedir que aquest material noble arribi a certs canals de distribució i botigues i, per tant, això pot limitar la capacitat d'elecció dels consumidors i, a través seu, impedir, per exemple, la defensa de la ramaderia com a element de sostenibilitat del territori. La pell que ha acompanyat l'home des dels principis de la humanitat fins als nostres dies, utilitzada per vestir-se i calçar-se, té un paper fonamental en la indústria de la moda. La pell és un producte de màxima qualitat. Les seves propietats la converteixen en un material natural, noble, únic i exclusiu amb un gran valor per a la confecció de calçat, vestit i complements que permet respondre a les exigències de la moda més exclusiva a escala internacional. Per aquest motiu, les grans marques internacionals de complements de moda i de luxe fan servir la pell per confeccionar els seus productes més exclusius. D'altra banda, com a societat ens preguntem poc quin és l'impacte ambiental dels sintètics i dels materials anomenats vegans. Aquests materials, com la mateixa directora de la fira de Hèlsinki admet, estan fets a partir de plàstic, s'elaboren, doncs, a partir de compostos derivats del petroli, un recurs natural limitat, que més enllà de l'impacte mediambiental negatiu durant el seu procés d'adquisició i producció, és costós i complicat de reciclar i té una biodegradabilitat molt dolenta.

Fa dècades que treballeu l'horitzó de residus zero.

En les últimes dècades, la indústria adobera ha invertit molts diners per ser una indústria sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Per aconseguir-ho s'han aplicat programes d'estalvi d'aigua, modificació de processos amb aplicació de les millors tecnologies netes disponibles, minimització de residus, reciclatge de subproductes i residus, tractament biològic de les aigües residuals i programes d'estalvi energètic. La pell en tot el seu cicle de vida, a més d'aportar-nos productes de consum útils a la societat, mitjançant el reciclatge dels subproductes que es generen en tot el seu procés de producció, ens proporciona una gran diversitat de productes aprofitables per altres sectors. Avui en dia, els productes de rebuig durant el procés d'adobament es continuen aprofitant per diferents indústries per cobrir altres tipus de necessitats.

Per exemple?

La recuperació de carnasses i serratges serveix per a la producció de biodièsel, de la recuperació de residus de pell sense adobar se n'obté un greix gelatinós que es destina a fabricar les càpsules dels medicaments de la indústria farmacèutica i també té aplicacions en les indústries cosmètica i fotogràfica. Altres productes obtinguts de l'aprofitament dels subproductes de la pell són greixos i olis industrials i adob per a vinyes. La pell al final del seu cicle de vida, gràcies a la seva biodegradabilitat, torna a la natura en forma de font energètica.

En el camp d'R+D, quines innovacions s'estan duent a terme i sobre quines parts del procés adober?

Des de Leather Cluster Barcelona, juntament amb la A3 Leather Innovation Center UdL, soci tecnològic de referència internacional del clúster, estem contínuament desenvolupant projectes promovent la innovació, la recerca i l'aplicació de noves tecnologies en el sector de la pell. Són projectes en els quals treballen diferents agents de la cadena de valor del sector, com són granges, càrnies, adoberies, químiques i fabricants d'accessoris i complements de moda en pell. S'innova en temes com ara l'eliminació de la sal, la recirculació de les aigües, l'obtenció de cuirs biodegradables mitjançant recursos naturals sostenibles procedents dels residus de l'explotació forestal del pi o la integració global del sector de la pell en el marc de l'economia circular.