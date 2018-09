Martorell, última parada de l'itinerari reivindicatiu del Corredor Mediterrani

VullCorredor reclama una solució per al tap del túnel que hi ha entre Martorell i Castellbisbal

El Moviment VullCorredor reclama una solució per al tap del túnel que hi ha entre Martorell i Castellbisbal

El moviment itinerant #VullCorredor va fer parada a Martorell, després de recórrer vuit ciutats reivindicant solucions perquè el Corredor Mediterrani sigui una realitat. En el cas de Martorell, s'ha posat èmfasi en la problemàtica del túnel que connecta la ciutat amb Castellbisbal. Ara per ara, s'han adjudicat obres per donar gàlib al túnel i així poder implantar el tercer carril però de moment, per anar en ample internacional, cal retrocedir fins a Barcelona.

El Moviment #VullCorredor, que impulsen empresaris i societat civil, té com a objectiu la culminació d'aquesta infraestructura el 2025 i sol·licita que el ministeri de Foment compleixi els plans d'Europa, s'implanti l'ample internacional i sigui possible unir el sud d'Andalusia i Europa. La campanya ja suma més de 86.000 signatures de suport.

A l'acte hi va participar l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; Sònia Recasens, en representació de la Diputació de Barcelona; Salvador Guillermo, en representació de Foment del Treball; i Diego Lorente, secretari general d'AVE. Posteriorment, es va dur a terme una taula rodona en la qual van participar Mercè Conesa, presidenta de l'autoritat portuària de Barcelona; Enric Martí, director de logística de Seat; Maria Rosa Fiol, directora general i vicepresidenta d'AEBALL i UPBALL; i Joan Carles Suari, professor de la Universitat de Barcelona.

L'alcalde de Martorell va recordar que «fa molts anys que reivindiquem el Corredor Mediterrani perquè és una infraestructura bàsica per a l'economia i la mobilitat sostenible». «Tal com diuen els estudis», va afegir Fonollosa, «és el petroli que no hem tingut mai perquè és un eix ferroviari des de la frontera al sud de la península i que uneix tot el litoral mediterrani, on hi ha riquesa i els ports que intercanvien mercaderies». En aquest sentit, va alertar que «aquest petroli s'ha de saber gestionar bé, no només és important la seva infraestructura sinó també la seva capil·laritat i els seus intercanviadors».

Durant el dia i mig que el Moviment #VullCorredor roman a cadascuna de les nou ciutats escollides, es pot visitar l'autobús itinerant que conté a l'interior una exposició interactiva amb informació sobre cadascuna de les parades que fa i sobre com aquesta infraestructura ajudarà a la reducció de temps en el transport de viatgers i mercaderies, a l'ocupació, al turisme, al medi ambient, al territori i a l'economia.

La iniciativa de la societat civil en suport del Corredor va començar el 12 d'abril a Los Barrios (Campo de Gibraltar) i Martorell era la novena i darrera parada després de passar per Algesires, Granada, Màlaga, Cartagena, Lorca, Alacant, Castelló i Reus. Amb aquesta darrera acció itinerant, conclou el viatge fins al Gran Acte Empresarial previst per a dijous que ve a a Barcelona.