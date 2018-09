Igualada celebra una fira Automercat que espera superar els rècords del 2017

Uns 300 vehicles de segona mà, seminous i km 0 seran els que es podran veure i adquirir al llarg d'aquest cap de setmana a la fira Automercat d'Igualada. El certamen, que enguany arriba a la seva 17a edició, tindrà lloc aquest dissabte i diumenge, després d'haver-se d'ajornar pel mal temps que va fer en les dates habituals del mes de març.

Aquest any l'outlet més gran de la comarca de vehicles d'ocasió se situa de nou a l'aire lliure al mig de l'avinguda Europa d'Igualada, al barri de les Comes. Automercat ofereix la possibilitat de provar els cotxes i el vehicle comprat disposa de la garantia del concessionari expositor i hi ha la possibilitat de vendre el cotxe vell al concessionari venedor. A més a més, entre tots els que compren un vehicle a la fira se sorteja un premi de 1.000 euros a descomptar de la compra del cotxe. L'entrada és gratuïta i l'horari de 10 del matí a 8 de la tarda. Enguany hi prendran part un total de 12 concessionaris.

En l'edició del 2017 del certamen va tancar les portes amb un augment de vendes del 22% respecte de l'any anterior. Concretament, els concessionaris expositors es van vendre 95 cotxes, 17 més que l'any 2016. Amb aquest rècord de vendes i la bona afluència de visitants es va estrenar el nou emplaçament de la fira, un canvi que tenia l'objectiu d'apropar la fira al visitant i crear un nou espai amable d'interacció entre comprador i visitant que sigui accessible i cridi a tothom a visitar-lo i gaudir de dos dies d'exposició a l'aire lliure.

La xifra de vendes del 2017 ja va superar el rècord que s'havia assolit el 2016 amb 78 cotxes venuts, després d'anys en què les transaccions se situaven al voltant de les 50 unitats. Pel que fa a les visites, també van augmentar, i tot i que no es van poder comptabilitzar –perquè es tracta d'un espai obert– es calcula que van superar amb escreix les 3.100 persones que l'any 2016 van entrar al recinte de Cal Carner.