Un centenar de marques de moda participaran a l'edició d'hivern del Rec.0 d'Igualada

El festival de moda Rec.0 d'Igualada ha presentat aquest dijous les novetats de la seva edició d'hivern. En total, el certamen comptarà amb un total de 100 marques de moda i dissenyadors independents que s'instal·laran durant quatre dies en 56 espais industrials del barri del Rec. En aquesta nova edició s'incorporen noves marques com Volcom, DC Shoes, Beatriz Furest o Indi&Cold. El disseny emergent també creix i tindrà un espai propi amb marques com Colmillo de morsa, Carlotaoms, Ssic and Paul o Who. Alhora es repeteix l'experiència del 'Rec Pop Up Day' on cada dia hi passarà un dissenyador diferent. A banda de la moda, l'oferta es complementarà amb fins a 36 'food trucks', així com també concerts i sessions de DJ. El festival se celebrarà del 7 al 10 de novembre.

Les antigues adoberies i fàbriques tèxtils del barri del Rec d'Igualada es tornaran a convertir en espais de moda efímers amb motiu de la celebració del Rec.0. En total seran un centenar de marques i dissenyadors de moda que estaran repartits per cinc grans zones del barri del Rec en un circuit urbà on es combina el patrimoni industrial de fa segles amb la creativitat dels espais i les marques de moda.

Un dels organitzadors del festival, Ricard Vila, ha explicat que malgrat que l'essència del Rec.0 "segueix sent la mateixa", "cada any ens anem movent per donar a conèixer diferents espais del barri". De fet, Vila ha dit que en aquesta edició d'hivern s'ha posat èmfasi en una zona del barri del Rec on hi ha les adoberies més antigues, algunes de les quals daten del segle XVII.

Algunes de les grans marques que participaran al festival seran Levi's, New Balance, Adidas, Mango, Camper, Billabong, Reebok o Pepe Jeans, a les quals s'hi sumaran noves incorporacions com Volcom, DC Shoes. Beatriz Furest, Indi & Cold, Acosta, Mintoday o Superdray. L'oferta esportiva també creix amb marques com Haglöfs, Rossignol o Tsunami. Altres marques que es podran trobar al Rec.0 són les catalanes Sita Murt, Míriam Ponsa, Josep Abril o Antonio Miró.

El disseny més emergent també creix i es concentrarà en un pati central del circuit. A més, es repeteix l'experiència del 'Rec Pop Up Day', on cada dia vendrà el seu estoc un dissenyador diferent. En aquesta ocasió alguns dels noms que hi participaran seran Colmillo de Morsa, Nona BCN, Heidi Soto, Killing Weekend o Micuxu.

A banda de la moda, el Rec.0 comptarà també amb una àmplia oferta musical amb 25 concerts i sessions de DJ. Alguns dels grups que actuaran al barri del Rec seran Chet, Root Diamonds, Miss Loopita, Marc Gabarrete, Red Rombo o la Beth. A més, la gastronomia continua tenint un pes important i hi haurà un total de 36 'food trucks' amb una oferta de cuina d'arreu del món.



L'èxit de la proposta



L'any que ve el Rec.0 celebrarà deu anys i, segons Vila, l'èxit de la proposta –que en cada edició rep uns 120.000 visitants- rau en el fet de "no 'apalancar-se'". Segons l'organitzador, "sempre pensem que ens caurà dels dits, però potser el fet de no fer sempre el mateix és part de l'èxit perquè si no ho féssim així segurament la gent s'avorriria".

A més, els organitzadors celebren que s'hagi complert en part el seu objectiu inicial: omplir de vida el barri del Rec d'Igualada al llarg de tot l'any. Segons Vila, cada cop s'estan ocupant nous espais i això fa que "cada cop ens costi més a nosaltres trobar llocs per instal·lar les botigues". Això, segons ell, seria "un èxit total" perquè "el fet que anem perdent espais vol dir que el barri guanya salut".



L'il·lustrador anglès Marcus Oakley, autor de la campanya gràfica



L'autor del cartell d'aquesta edició és l'artista britànic Marcus Oakley, que firma les il·lustracions de la campanya gràfica del Rec.018. Marcus Oakley és un artista anglès que actualment viu a Escòcia i que ha fet campanyes per a marques com Apple o Urban Outfitters. El director d'art del Rec.0, Ramon Enrich, ha explicat que es van sorprendre que Oakley acceptés la proposta dels igualadins i assegura que ha fet "uns dibuixos molt potents que transmeten la idea de contemporaneïtat lligada al passat i amb un llenguatge molt directe i una mica gamberro".



Torna el concurs Rec.0/ 080 Barcelona Fashion



El guanyador del concurs Rec.0/080 Barcelona Fashion, dirigit a marques i dissenyadors de moda emergents, tindrà una botiga gratuïta durant els quatre dies del certamen a la zona de dissenyadors emergents. En aquesta ocasió, el guanyador serà escollit per un jurat format per la dissenyadora Txell Miras, la periodista de moda Pete Soler, un membre de la 080 i un membre del Rec.0.

D'altra banda, en aquesta ocasió la persona encarregada de dissenyar la samarreta del Rec.0 ha estat Josep Abril, que és present al Rec.0 des dels inicis.