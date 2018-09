La cessió d'un local a Càritas i distincions a agents van ser punts aprovats en el ple municipal

A banda del nou pressupost, en el ple municipal de dimarts l'Ajuntament d'Igualada va aprovar per unanimitat la cessió a Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra de part d'un immoble municipal per a la creació d'un centre de 5 places per a homes amb risc d'exclusió social. També es va donar llum verd a l'increment de l'1,5% les retribucions al personal de l'Ajuntament i la subvenció de 7.253 euros a entitats sense ànims de lucre per a projecte i activitats d'interès social. També es va donar llum verd a la distinció per antiguitat de 15, 25 i 35 anys de servei a agents policials i a les figures de Damià Lar-riba i Joan Mir com a col·laboradors del cos, que va tenir l'abstenció de la CUP. La mateixa formació va ser l'única que es va abstenir a l'hora d'acceptar la sol·licitud entregada per l'Escola Mowgli per rebre la bonificació de l'impost sobre les obres de reforma de l'edifici d'educació infantil de l'estiu passat.

D'altra banda, es va aprovar l'assignació de representants municipals al Consell Territorial del Campus Universitari d'Igualada – UdL. Així, va prosperar la designació de Marc Castells com a vicepresident del campus i els regidors membres Jordi Riba, Enric Conill, Albert Mateu, Dario Castañé i Joan Agramunt com a representants del consistori al consell territorial. L'ens també té la representació de membres de la societat civil. S'han proposat i aprovat Ferran Garcia, gerent de l'Hospital d'Igualada, Jordi Ferrer, gerent del Consorci Sociosanitari i Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu Igualadí.