Finalitzen les obres de millora de voreres a l'entorn dels instituts de ponent d'Igualada

L´Ajuntament d´Igualada ha finalitzat aquest mes de setembre les obres de millora que durant l´estiu ha estat realitzant a l´entorn dels instituts Pere Vives Vich i Milà i Fontanals.

Entre les actuacions fetes destaca l´arranjament de voreres a tocar dels dos centres, a l´avinguda Emili Vallès, com també la instal·lació de pilones en alguns trams per evitar l´estacionament de vehicles, així com la millora de l´accessibilitat als punts que no estaven condicionats per facilitar el pas a persones amb mobilitat reduïda. També s´ha repintat la senyalització viària horitzontal.

L´alcalde d´Igualada, Marc Castells, diversos regidors del govern municipal, i les direccions d´aquests dos centres i de l´Emili Vallès i l´Espígol, han visitat recentment les obres de millora realitzades.