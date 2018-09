Igualada iniciarà aquesta tardor un nou tram de l'Anella Verda

L'Ajuntament d'Igualada iniciarà de manera imminent els treballs d'adequació de l'anomenada Anella Verda als barris de Fàtima i Set Camins. Segons va explicar ahir l'alcalde de la capital, Marc Castells, amb aquesta actuació «tancarem el recorregut central al seu extrem de ponent, i es recupera per a les persones que viuen en aquests barris un espai que avui és d'ús pràcticament exclusiu dels vehicles».

Aquesta actuació, que l'alcalde va qualificar «de gran envergadura i que contribuirà a fer de la nostra una ciutat encara més amable per a aquells que hi viuen», constarà de dues intervencions pressupostades en uns 850.000 euros en conjunt. D'una banda, amb una durada de cinc mesos i inici imminent, l'arranjament del lateral de l'avinguda de Nostra Senyora de la Pietat i de la carretera N-IIa i, de l'altra, amb un projecte que actualment es troba en licitació i amb una durada prevista d'obres de tres mesos, l'adequació del pont sobre el torrent de Valldaura per també permetre-hi el trànsit segur de persones i bicicletes.

Aquest nou tram de l'Anella Verda s'iniciarà al nord del barri de Fàtima, a la cruïlla entre el carrer Nostra Senyora de la Paloma i l'avinguda de Nostra Senyora de la Pietat, continuarà paral·lel a aquesta avinguda fins a la rotonda amb la carretera N-IIa, per situar-s'hi paral·lelament, travessant el pont existent fins a arribar a l'avinguda del Doctor Pasteur. Aquest traçat tindrà un recorregut total d'aproximadament un quilòmetre de longitud.

L'actuació que ara comença ha de convertir el lateral dret de les dues vies en un itinerari agradable per passejar-hi i practicar-hi esport, integrat en el paisatge i, al mateix temps, segur per als que l'utilitzin. Concretament, es dotarà l'espai de paviment de sauló, d'il·luminació, senyalització, elements de seguretat, drenatge d'aigües pluvials i, a més, s'embellirà el seu entorn amb tasques d'enjardinament i el seu corresponent sistema de reg.

Marc Castells ha destacat especialment, pel seu simbolisme, el fet de recuperar per a les persones el pont de la N-IIa sobre el torrent de Valldaura, que suposarà la segona fase d'aquesta actuació. És una construcció de mitjan segle XX amb una llargada d'uns 80 metres, que se sustenta en una gran arcada central i sis voltes petites. Actualment consta d'un carril per a cotxes en cada sentit de circulació i dues voreres estretes.