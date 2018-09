Acaben les millores de voreres a l'entorn d'instituts d'Igualada

L'Ajuntament d'Igualada ha finalitzat aquest mes de setembre les obres de millora que durant l'estiu ha estat portant a terme a l'entorn dels instituts Pere Vives Vich i Milà i Fontanals.

Entre les actuacions fetes destaca l'arranjament de voreres a tocar dels dos centres, a l'avinguda Emili Vallès, com també la instal·lació de pilons en alguns trams per evitar l'estacionament de vehicles, així com la millora de l'accessibilitat als punts que no estaven condicionats per facilitar el pas a persones amb mobilitat reduïda. També s'ha repintat la se-nyalització viària horitzontal.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, diversos regidors del govern municipal, i les direccions dels dos centres i de l'Emili Vallès i de l'Espígol, han visitat recentment les obres de millora que s'han portat a terme.