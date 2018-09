La CUP convoca demà una assemblea oberta a Igualada per debatre de l'actualitat

El centre cívic del barri de Fàtima d'Igualada acollirà demà a 2/4 d'11 del matí una assemblea territorial oberta que organitza la CUP per debatre sobre qüestions relacionades amb la política actual. Hi assistiran Laia Estrada, que és membre del secretariat nacional de la CUP, i el diputat cupaire al Parlament Carles Riera.

En aquesta assemblea, la CUP vol debatre sobre «la veracitat i opacitat en la presa de decisions» que considera que hi ha per part d'ERC i JxC, «i la renúncia a desobeir la legalitat espanyola per part de les institucions».

En aquest sentit, la CUP insisteix en la voluntat de recórrer el territori per abordar les línies estratègiques i escoltar l'opinió de la gent en el context «d'un nou cicle polític marcat per la repressió i per la desorientació del govern de la Generalitat i del Parlament». La trobada ha de servir «per compartir crítiques, idees i propostes per capgirar la situació seguint l'esperit de l'1-O i l'11-S».