L'acció «Voltem Olesa» defineix el primer circuit físic

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha definit el traçat definitiu de la Volta 1 de l'Eixample, la primera de les rutes urbanes creades dins el projecte «Voltem Olesa», que vol crear rutes en l'entorn urbà que promoguin l'activitat física i altres conductes saludables entre la població, així com la connexió amb el medi natural del municipi. La presentació de la ruta inclourà diferents activitats lúdiques, com ara tallers de txikung, un esmorzar saludable, jocs a terra, un campionat de tennis taula i una mostra de balls.

Aquest és un projecte que va sorgir a partir del programa Fem Salut, que convida a fer rutes guiades pel terme natural cada dimarts i dijous i que proposa introduir la població en la pràctica de l'exercici físic. Amb aquesta idea com a objectiu, personal tècnic municipal va pensar diferents propostes de rutes urbanes, o voltes, per intentar també integrar la ruta quotidiana que segueix la ciutadania en diferents indrets del municipi.

L'objectiu, segons expliquen fonts municipals, és crear rutes que pugui fer tothom, és a dir, persones actives físicament però també aquelles que tenen problemes de salut o de mobilitat. Per aquesta raó, la primera ruta o volta que es proposa es centra en la zona de l'Eixample, «caracteritzat justament per la manca d'espais i d'equipaments apropiats per motivar la realització d'activitat física d'intensitat moderada», segons les mateixes fonts.

A partir d'aquesta decisió es van realitzar diferents estudis, anàlisis i reflexions per decidir el traçat de la ruta, els espais públics que calia dinamitzar i els equipaments a instal·lar. La ruta s'adapta a diferents necessitats i als col·lectius de la gent gran, infants i el jovent. També amb la voluntat de posar una mirada de gènere a la ruta, la Volta 1 de l'Eixample es va presentar el mes de febrer per copsar l'opinió ciutadana i també del Col·lectiu Punt 6 de cara a acabar de definir i concretar aquesta ruta.

Des d'aleshores, al llarg del recorregut s'han instal·lat diferents elements per ajudar a assolir els objectius del projecte, com ara taules de tennis taula, bancs, plantes autòctones, fites de control dels quilòmetres recorreguts i indicacions d'espais d'interès. Joan Soler ha detallat per on transcorre aquesta ruta, d'uns tres quilòmetres de recorregut.

Per a la presentació de la Volta de l'Eixample d'aquest diumenge, l'Ajuntament d'Olesa de Montser-rat ha preparat una jornada d'activitats, que també permetrà gaudir del carrer Barcelona lliure de trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia. El mateix carrer acollirà, a dos quarts d'11 del matí, una sessió de txikung, que donarà pas a un esmorzar saludable a la plaça de l'Oli. En la mateixa plaça s'iniciarà, a dos quarts de 12 del migdia, la ruta per la Volta 1, la quales durà a terme per l'Eixample, guiada pel guia de medi natural Joan Soler.