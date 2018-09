«El relleu no farà aturar els projectes de futur de la Unió empresarial»

La dimissió de Blai Paco a final del mes d'agost va obrir un procés de relleu urgent que l'ha portat a dirigir l'entitat

Quan falta un any per a l'elecció de nou president de la UEA, Joan Domènech (Igualada, 1968), president de la Fira d'Igualada, membre de la junta TIC Anoia i CEO de Boxcom i la productora Rosebud emprèn la presidència de la patronal anoienca.



El seu nomenament va ser consensuat per la junta un cop es va saber la voluntat de Blai Paco de deixar el càrrec?

En el moment de reunir-se la junta on el Blai Paco [president anterior] ens comunicava que deixava el càrrec, durant la mateixa sessió havia de sortir un nou president entrant. Tots sabíem que plegava però no sabíem com se solucionaria la situació. Com a membre amb experiència al capdavant d'una altra entitat, com és Fira d'Igualada, em van proposar per substituir-lo. Es va acordar que així fos i ho va ratificar l'assemblea.

Agafa el relleu per un any al cap de la patronal anoienca. Mantindrà un mandat continuista dins de la patronal?

Amb la junta no s'ha decidit fer cap canvi. S'ha decidit continuar amb el projecte que es va endegar amb la presidència del Blai Paco. Ara bé, això no vol dir que tanquem tots els projectes i no s'arrenqui res nou. Mantindrem el sopar com a gran eina de networking i aquesta setmana la junta es reuneix per treballar sobre la nova edició del Fòrum empresarial. I durant aquest any s'obriran nous projectes a llarg termini. El que no podem fer és deixar tots els projectes tancats per a la propera presidència, amb independència de qui ocupi el càrrec durant el nou mandat. El que sí que volem constatar és que la junta tindrà més visibilitat, perquè hem acordat delegar tasques en projectes i reunions durant aquest darrer tram de mandat.

Està d'acord amb l'actuació de la patronal com a lobby empresarial i no com a una patronal que fa oposició?

La junta segueix amb tots els conceptes arrancats perquè els acords presos amb anterioritat eren un reflex de la voluntat de la mateixa junta. Conceptes, idees i projectes no variaran dels acords presos en aquests darrers cinc anys.

Quins tres adjectius defineixen millor per a vostè l'economia circular?

L'economia circular es pot definir amb un sol adjectiu: futur. És el camí que cal seguir des de l'empresariat per millorar l'empresa, el país i les persones. Juntament amb la indústria 4.0, l'economia circular és el camí per a l'avenç de la societat en el seu conjunt. Hi ha temes com la pèrdua de material en els processos productius i que afecta tots els sectors o els recursos de ferro i níquel, que poden esgotar-se en menys de cent anys... Què vol dir tot això? Cal reciclar. I a més, inserir el reciclatge en els processos industrials permet beneficis econòmics importants.

Considera que un model per a l'increment d'afiliats a la Seguretat Social passa per adquirir grans terrenys per a grans naus que agrupin un elevat nombre de plantilla?

Tot territori busca negoci i una part és indústria. Ens trobem en un territori totalment industrial. No podem defallir a trobar grans espais per acollir aquestes grans empreses que tothom persegueix. Això sí, també tenim un teixit empresarial amb mitjanes i petites empreses que ens han demostrat que no sempre gran empresa vol dir èxit empresarial. Hi ha empreses molt fortes que actuen en espais reduïts. La combinació dels diferents models és important. També hem de tenir present que l'àrea propera a Barcelona ja està saturada

També és president de la Fira d'Igualada. Té previst mantenir tots dos mandats?

Sí, perquè la presidència de la UEA ara mateix té la voluntat d'acabar aquest mandat. On des de fa anys m'he sentit a gust i ja fa temps que treballo és a l'entitat Fira d'Igualada.

Si tingués una vareta màgica amb què equiparia la comarca de l'Anoia?

Milloraria la comunicació. El tren és important per a la capital. Pensant en comarca, és important millorar les carreteres.

Va començar les seves passes professionals al món privat amb l'empresa Rosebud. Ara se sent proper a algun personatge de guió d'algun altre clàssic?

[Riu] Comptant que soc fan de Star Wars, és complicat trobar en quin personatge d'aquesta pel·lícula em podria sentir més a gust. Els meus inicis en el món de l'audiovisual els dec a haver vist als 9 anys Star Wars. Em vaig emocionar tant que des d'aleshores no he deixat mai el món del cinema.