L'aforament de 500 places de l'Ateneu Igualadí no permet encabir la multitud que ha commemorat l'1-0

La Plataforma 1 Octubre ha organitzat a Igualada els actes commemoratius i els fets relacionats amb el Referèndum que van tenir lloc a Igualada.

Després de la Cercavila i l'encartellada del diumenge al vespre, el dilluns, data del primer aniversari s'ha recordat a la placeta de l'entrada de l'Ateneu Igualadí, al carrer Sant Pau, la jornada electoral del passat 2017. Sota el títol Hi vam ser! Acte de commemoració de l'1-O s'ha volgut homenatjar també, el que va ser durant mitja jornada electoral, seu de votació de tots els igualadins i igualadines durant les hores de més confusió.

Un àudio que retransmetia en directe els fets de l'any passat ha estat l'inici de l'acte commemoratiu, al qual l'ha seguit la reproducció d'Ens en sortirem, d'Obeses. Tot seguit ha intervingut l'escriptor i periodista Francesc Canosa, qui ha recordat l'edifici de l'Ateneu durant l'1-O com un «centre nuclear humà» i ha assenyalat als organitzadors i votants com la gent de Barcelona que a l'11 de setembre de 1886 van commemorar per primera vegada el 1714, «gent de tots els colors, ideologies i edats» que van defensar el dret a existir, el dret a ser. El periodista ha descrit també un dels baluards més preuats de la cultura catalana com a «immaterial, invisible i invencible. Així és la memòria, així és la memòria de Catalunya».

L'acte ha continuat amb la inauguració de la placa en record de la jornada, on s'hi llegeix: «En commemoració a totes les persones d'aquesta ciutat que el dia 1 d'octubre del 2017, dignement i sense por, van defensar amb les urnes, la llibertat del nostre país». Tot seguit, els Moixiganguers d'Igualada han tancat la primera part de l'acte amb un pilar.

Després de l'actuació de la colla castellera, la gernació s'ha dirigit a l'interior del teatre, on els actes al voltant del primer aniversari han continuat amb l'actuació de Pau Alabajos, qui ha començat entonant la cançó d'Ovidi Montllor M'aclame a tu. Les activitats a l'interior han continuat amb la projecció d'un recull d'opinions i declaracions dels membres del govern exiliats i els presos polítics, una projecció a tall de resum de la jornada del passat 2017 i el cant de La Senyera per part de les corals locals, al qual s'hi ha afegit el públic assistent.

El tancament de l'acte ha consistit amb la marxa Som República que ha dirigit els assistents al Casal popular d'Igualada, el Foment, on s'hi ha celebrat un sopar popular.