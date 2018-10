El Mercat d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania d'Igualada atrau unes 120 parades

Més de 500 metres lineals de parades d'antiquaris, artistes, artesans i col·leccionistes es donen cita cada darrer diumenge de mes a la capital anoienca. Per a uns, són petits negocis que aprofiten el dia de mercat per oferir part de les seves col·leccions i troballes. Per a altres, és una segona activitat de la qual en gaudeixen com a afeccionats.

De les col·leccions de numismàtica fins a les clàssiques màquines Olivetti, al Mercat d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania d'Igualada es poden trobar objectes de totes les èpoques: jous, àmfores, projectors de cine Nic, peces de maquetisme i modelisme, mobiliari d'època, ceràmica i cristalleria, entre d'altres. És un recorregut amb més de 120 parades i estands, entre els quals podem trobar la proposta regentada per Albert Vilet, d'El Drac de Ter-rassa. En els seus escassos 4 m2 es poden trobar peces tan variades com un astrolabi esfèric, vells focus de cinema, una enclusa de sabater, una lletera de ferro de 50 litres o unes cadenes amb ganxos amb forma de pop: «És un cercapous i es llençava dins el pou per pescar la galleda si s'havia desenganxat de la corda de la corriola», aclareix. En l'exposició d'objectes d'oficis també hi té un cornetí, una ullera de llarga vista, una caixa d'ampolletes on maceraven plantes remeieres o una guia d'ús, recomanacions i bona conducta del caçador de l'any 1929. I com a rareses, l'antiquari de Terrassa mostra un rellotge americà que té el sistema de corda invers al sentit de les agulles, una Motobecane francesa i també un exemplar d'una Derbi 49 Paleta.

Passeig avall hi ha la parada del Karin Samir, també amb gran quantitat d'objectes variats. «Tinc una germana a França que m'envia peces, mobles, nines de porcellana, balances, etc. I aquí les venc. Del Marroc també m'arriben peces de ceràmica i àmfores, entre d'altres. A vegades ho vaig a buscar quan algú em truca perquè li reculli el que no vol». La parada és gran i la porta juntament amb la família.

També familiar és la parada La Portella de Lleida, gestionada per Meritxell Barrilado. Es dediquen a la recerca i venta de ceràmica catalana, vidre clàssic, joguines antigues, ferro i altres objectes. «Just avui, bans de venir hem parat a mig camí en una antiga impremta on ens han donat peces antigues com aquestes caixes per a tipus de lletra, motlles, relleus, pots de pasta antics per als processos d'impressió. També teníem paper imprès, però s'ha venut de seguida!».

Al llarg del passeig Verdaguer també s'hi troben parades temàtiques, com la d'Antonio Fernández Expósito, de Santa Margarida de Montbui, restaurador i tècnic, apassionat dels reproductors antics. «Avui porto gramoles dels anys 30 i 40, també un gramòfon dels anys 20. Són peces de col·leccionista que reprodueixen discs de pedra. A casa tinc un fonògraf d'Edison del 1887, dels que funcionaven amb un cilindre de cera i estany». També té agulles de recanvi, de la mida d'un clau de paret.

Finalment, altres objectes curiosos són els que es poden trobar al Traster, a la parada d'Anna Torner, d'Igualada. «Som col·leccionistes, tenim molts discs de vinil, bijuteria, joieria antiga, decoració, mobiliari auxiliar. I el que es venen molt són cromos de col·lecció antigues que venien amb la xocolata Ametller, Evaristo, Juncosa, etc». Com a curiositat, mostra una capsa quadrada de fusta amb un disc a l'interior. «És una trampa per a coloms. Emetia una freqüència per atraure'ls, al seu costat es posava menjar i, quan el colom era a la vora, els aplicava una descàrrega fluixa i l'ocell fugia ben espantat.



Tres dècades de creixement

El mercat d'antiguitats d'Igualada va néixer el 1980, el 1993 s'hi va afegir la mostra d'art i artesania, i, des de fa quatre, l'ens Fira d'Igualada la va reubicar al passeig Verdaguer per a un millor accés dels paradistes i més afluència.

Tot i les millores d'accés peatonal al nucli antic durant la dècada dels 90, en el cas de la fira d'antiguitats, noves infraestructura i l'urbanisme del call n'havien estancat el creixement. En paraules del president de l'entitat, Joan Domènech, «ara mateix és una de les més participades de tot Catalu-nya».

La cita mensual d'Igualada forma part del circuit de mercats d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania de la Catalunya interior, juntament amb Manresa, Vic, Sant Fruitós de Bages i Cervera.