El govern d'Esparreguera fa créixer la inversió en temes socials per al 2019

L'Ajuntament d'Esparreguera ha aprovat un pressupost que puja a 22,5 milions d'euros per al proper 2019. Aquesta previsió de comptes inclou un augment en la despesa de personal de 468.000 euros per fer front als increments retributius aprovats per la llei de pressupostos de l'Estat i l'acord per a la millora de l'ocupació pública.

La despesa social augmenta 134.000 euros i serà superior als 2,8 milions d'euros, més d'un 12% del pressupost, mentre que el capítol d'inversions només preveu 100.000 euros. Segons el govern, es deu a la voluntat de no marcar el proper govern.

La xifra concreta del pressupost és de 22.592.586,4 euros. L'abstenció de Ciutadans i d'un regidor del PDeCAT, Joan-Paül Udina, i el vot a favor del PP a la proposta presentada pel govern municipal (PSC) han permès aprovar-lo. ICV. CUP, ERC i el regidor del PDeCAT Jordi Mestres van votar-hi en contra. Els comptes per al 2019 presenten un increment global de l'1,5% respecte del pressupost de 2018 i consignen 10,5 milions d'euros per a fer front al capítol 1, de despeses de personal. En aquest capítol es registra un augment del 4,6% respecte del darrer pressupost per fer front a l'increment retributiu de l'1,75% aprovat amb la Llei de Pressupostos de l'Estat del 2018 i la previsió d'augment del 2,5% per a l'any 2019 recollida a l'Acord per la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball.

Pel que fa al capítol 2, de despesa corrent en béns i serveis, augmenta un 4% i se situa en els 10,6 milions d'euros. En aquest apartat les principals modificacions pressupostàries tenen a veure amb la necessitat de licitar contractes. És el cas de les licitacions del menjador de les escoles bressol i del taller ocupacional de Can Comelles, dotades amb 113.800 i 60.000 euros, respectivament; la neteja dels edificis municipals, amb una consignació de 528.625 euros; el monitoratge i manteniment de les instal·lacions esportives, que puja a 555.600 euros; o la neteja de la via pública i el manteniments d'espais verds, dotats amb 250.000 i 260.000 euros respectivament.

En l'àmbit de serveis a les persones el pressupost del 2019 manté els programes d'atenció social. La despesa social augmenta 134.000 euros i ara és de 2,8 milions, que equival al 12,47% del pressupost. S'hi preveu un projecte comunitari d'igualtat d'oportunitats, una unitat de convivència, l'elaboració del Pla Municipal LGTBI, la implantació d'un servei de teràpia familiar en l'àmbit de serveis socials i el desenvolupament del Consell d'Infants.