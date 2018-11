El govern d'Olesa aprova el pressupost per al 2019

El ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va aprovar el pressupost municipal per al 2019, que té sobretot inversions en aspectes socials i en millores en la via pública. El pressupost és de 21.143.479 d'euros, dels quals 1.187.000 euros es destinaran a inversions. La regidora d'Hisenda, Anna Flores, va destacar que és «coherent amb el programa electoral que el Bloc va presentar a les eleccions municipals» i que està fet «des de l'honestedat i la modèstia».

Una de les partides de despesa més important és la destinada a personal, que ascendeix a 8,3 milions d'euros, que, segons l'alcaldessa, Pilar Puimedon, representa un increment del 2,5%. Puimedon va remarcar que es continua treballant en la millora de la professionalització i organització de la plantilla municipal, i se substitueixen alguns llocs de treball de baixa qualificació per altres de treball més especialitzat.

En l'àrea d'Ensenyament, de la qual també és responsable Puimedon, es farà més esforç per complementar estudis d'infants amb necessitats, així com els ajuts de menjador de les llars d'infants i les beques de l'Escola de Música. En aquests dos darrers casos, s'ha doblat la dotació per poder avançar els ajuts del curs 2019-2020 i evitar que les famílies primer hagin d'avançar els diners.

L'alcaldessa també va avançar que, tot i que encara no se sap amb quin romanent de diners es tancarà l'exercici 2018, es calcula que es podran destinar més endavant diners a inversions ara inicialment no previstes al pressupost 2019, que va suggerir que podrien ser per a la segona fase del projecte de l'avinguda Francesc Macià, l'ampliació de la biblioteca o nous usos per a l'antiga escola Sant Bernat.

Precisament, Puimedon va remarcar que si bé cada any el pressupost d'inversions inicial ha tingut una dotació d'entre 1,2 i 1,5 milions d'euros (que sumen uns 6 milions d'euros en inversions en 4 anys), la gestió econòmica de l'equip de govern i els romanents de diners resultants «han permès que la inversió s'hagi multiplicat gairebé per tres», i que arribi fins al 16,2 milions d'euros.

En promoció econòmica, segons el regidor de l'àrea, Dídac Solà, es manté el pressupost però es potencien alguns aspectes relacionats amb comerç, indústria i turisme. Per exemple, es crea uns ajuts per al manteniment de comerços; l'impuls a la indústria a través d'accions com ara la creació del nou portal web «Olesa Industrial».

El regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, va exposar que el capítol d'inversions està condicionat per obligacions contretes i va explicar que les grans inversions es podran fer gràcies al romanent de tresoreria que pugui tenir l'Ajuntament i els ajuts.