El nou pavelló de les Comes, a Igualada, entra a la recta final de la fase de construcció

L´estructura del futu pavelló de les Comes

L´estructura del futu pavelló de les Comes AJ IGUALADA

La construcció del nou pavelló poliesportiu del complex municipal de Les Comes d'Igualada encara aquest hivern els darrers mesos de treballs, amb la perspectiva que la nova instal·lació es pugui posar en funcionament amb l'arribada de la primavera. És un dels elements de millorar més notable en la renovació o construcció d'equipaments esportius a la capital de l'Anoia.

Actualment ja es pot apreciar l'estructura del sostre i les graderies d'una instal·lació que s'ha dissenyat segons els estàndards del Consell Català de l'Esport, amb pistes de futbol sala, handbol, bàsquet i voleibol de dimensions reglamentàries i un sostre que arribarà fins als 7 metres. A peu de carrer hi haurà els vestidors, despatxos i serveis públics i, a la part superior, s'hi trobaran les pistes, la graderia amb capacitat per 275 espectadors, els vestidors i els magatzems.

Amb aquest nou equipament, l'Ajuntament ha volgut donar resposta a la creixent demanda d'espais per a la pràctica esportiva amb una infraestructura moderna i funcional, que s'emmarca també en el Pla Integral de Modernització de les Instal·lacions Esportives Municipals i la designació com a Ciutat Europea de l'Esport 2019. Aquest dissabte, 24 de novembre, representants dels diferents clubs que en seran usuaris han visitat les obres acompanyant l'alcalde, Marc Castells, la regidora d'Esports, Rosa Plassa, i el tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont. Els responsables de l'obra els han guiat per la instal·lació i els han avançat les principals característiques del futur edifici.