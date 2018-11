Els Hostalets immortalitza el Pau amb una escultura de Guido Dettoni

Ja fa gairebé 16 anys que en unes obres a l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola, es van descobrir les restes fòssils del Pieralopithecus Catalanicus, anomenat Pau. Una troballa que dos anys després, el 2004, va confirmar que érem davant del darrer avantpassat comú entre l'espècie humana i els micos. Tot i que ja han passat molts anys des d'aleshores, va ser ahir al vespre que l'Associació per la Cultura dels Hostalets de Pierola va presentar l'obra de Guido Dettoni, emmarcada dins el projecte "Pau Universal", una escultura que fa homenatge a aquesta troballa i que pretén immortalitzar-la.

La presentació de l'obra artística, que va tenir lloc a l'auditori de Cal Figueres de la localitat anoienca, va tenir la presència de l'alcalde, Daniel Vendrell, de representats de l'Associació per la Cultura dels Hostalets de Pierola i de l'artista internacional Guido Dettoni de la Grazia.

L'obra de Guido Dettoni –de la qual es va poder veure el procés de construcció en vídeo, i una rèplica a petita escala– es tracta d'una obra de grans dimensions, de 2,5 m d'alçada, que està inspirada en el fòssil del rostre de Pau.

La idea de Dettoni en plantejar l'obra és que tothom pugui ser Pau, és per això que l'escultura té la intenció que el públic hi interaccioni. Per fer-ho, Dettoni idea una instal·lació amb dues peces amb la forma del rostre del Pau, situades una davant de l'altra, de tal manera que els espectadors puguin entrar dins l'escultura. Una manera, segons explica l'artista, de donar una nova vida, una continuïtat, a Pau.

L'obra, a més, vol establir un nexe entre el passat (Pau), el present (els veïns i veïnes del poble) i el futur (el llegat que deixarem com a societat a les civilitzacions futures), i és per això que la seva instal·lació té una «càpsula de memòria» on «les famílies del poble podran dipositar objectes en la seva base, convertint l'obra en un recordatori permanent del passat, del present i del futur del nostre poble», explica el tresorer de l'Associació per la Cultura dels Hostalets de Pierola, Jaume Trias.

L'escultura Pau Universal ha tingut com a mecenes empreses, entitats i particulars dels Hostalets de Pierola i d'arreu del país i, segons Trias, «es pot convertir en un important pol d'atracció cap al nostre poble i comarca». La seva instal·lació tindrà lloc el proper dissabte dia 15 de desembre en un lloc privilegiat del poble, el parc de Cal Ponsa, en un acte obert a tothom.

Jaume Trias, tresorer de l'Associació per la Cultura dels Hostalets de Pierola, explica que el projecte Pau Universal «es va iniciar el juny del 2016 amb la intenció de fer una escultura –obra d'art– que commemorés un fet que, almenys en el món científic, va posar els Hostalets de Pierola en el mapa», i afegeix que «es presenta al poble quan l'obra està pràcticament conclosa i a punt de ser entregada». L'entrega d'aquesta escultura a l'Ajuntament culmina l'Any Pau (desembre 2017-desembre 2018), que commemora el 15è aniversari de la troballa.

L'artista italià Guido Dettoni de la Grazia va rebre l'encàrrec de l'obra Pau Universal el juny del 2016.

Dettoni té una gran vinculació amb Catalunya, especialment amb l'entorn espiritual i artístic de Montserrat. Entre les seves obres destaquen la Mare de Déu d'Assís, instal·lada a la basílica de Montserrat.