Copons serà l'aparador turístic i gastronòmic de l'Alta Anoia

Copons acollirà el proper diumenge la primera edició de l'Alta Anoia Experience, una iniciativa del Consorci per la Promoció de l'Alta Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l'Ajuntament de Copons.

L'organització vol aglutinar en la jornada tota l'oferta turística, de natura, gastronòmica, d'aventura i cultural que actualment presenta el territori de l'Alta Anoia. Cada proposta comptarà amb el seu espai de promoció, i els estands es concentraran als carrers cèntrics del municipi i en els espais naturals que ens porten al Gorg del Nafre.

El més destacat de la jornada seran els diferents tasts que podran realitzar els assistents, com ara el de tradicions, amb la presència de diverses entitats del territori, el d'història, amb la recreació d'esdeveniments històrics, el d'aventura, amb activitats com BTT i muntar a cavall o poni, i el de ciència i meteorologia, amb tallers a càrrec de l'Observatori de Pujalt. També hi haurà un espai gastronòmic per esmorzar, fer el vermut i dinar, amb receptes i productes de qualitat de l'Alta Anoia.