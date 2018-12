La Generalitat reconeix amb un premi el programa "Fem Salut Olesa!"

El projecte Fem Salut Olesa! ha rebut el premi PAAS en l'àmbit comunitari que atorga la Generalitat en reconeixement a iniciatives de promoció de la salut. En el programa Fem Salut Olesa!, impulsat per l'Ajuntament, hi col·laboren el CAP i entitats del municipi.

La Generalitat ha atorgat aquest dilluns el gaurdó per "l'impuls de la promoció de la salut amb una mirada comunitària i d'equitat". Els premis PAAS tenen com a objectiu identificar, reconèixer i difondre els projectes o iniciatives que millor han contribuït a assolir els objectius del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable.

Els guardons s'han donat a conèixer aquest migdia, en la XI Jornada PAAS que s'ha celebrat a l'auditori Caixafòrum de Barcelona, i que ha reunit professionals vinculats a l'alimentació, l'activitat física, l'envelliment saludable i la prevenció i l'atenció de l'obesitat infantil per debatre, reflexionar i plantejar propostes de futur per al Pla. La regidora de Benestar social, Georgina Muñoz, i la metgessa Susana Garcia, com a representant del CAP Olesa, han estat les encarregades de recollir el premi.

Dels projectes que es presenten als premis PAAS es valoren aspectes com la població a la qual arriba, la metodologia i de l'avaluació, els resultats assolits i el seu impacte social i de perspectiva de gènere, així com el fet que tingui un plantejament innovador i original amb possibilitat d'aplicació en altres àmbits.

El projecte "Fem Salut, Olesa!" té com a objectius promoure l'activitat física en l'entorn urbà i natural del municipi, així com transformar l'espai públic per fer-lo més saludable i accessible i valorar l'efecte en salut de les persones que practiquen activitat física regular. També pretén promoure els hàbits saludables en les diferents etapes del cicle vital, en l'entorn escolar i comunitari.

El projecte inclou dues activitats fixes setmanals: les caminades que es fan dimarts i dijous, i sessions de chi-kung, activitats adreçades especialment a la gent gran i que tenen una mitjana de participació d'una quarantena de persones. D'altra banda, també es fan tallers i xerrades sobre salut i envelliment saludable, així com tallers escolars sobre esmorzar i alimentació saludable en les llars d'infants, el centre d'atenció primària i les escoles i activitats esportives en l'entorn escolar i comunitari, amb èmfasi en la promoció de l'alimentació saludable. "Fem Salut, Olesa!" també inclou el projecte "Voltem Olesa" per al desenvolupament de rutes saludables i reconeixement de necessitats i actius en salut, amb enfocament d'equitat en tots els barris del municipi.

Per a desenvolupar les diverses intervencions del programa es coordinen de manera estable diferents departaments de l'Ajuntament d'Olesa amb diverses entitats municipals i el CAP. Hi intervenen els departaments de Salut Pública, Benestar Social, Igualtat, Esports, Medi Natural, Espais Públics i Urbanisme, Ensenyament i Promoció Econòmica. A més, el procés comunitari de salut s'està integrant en les Xarxes municipals d'Infància i Adolescència i Gent Gran per tal de poder garantir la sostenibilitat a través d'espais de coordinació consolidats i estables del municipi.

Per tal de garantir la mirada d'equitat i la perspectiva de gènere s'ha demanat la implicació, no només del departament d'Igualtat, sinó de la gerència municipal i alcaldia. També s'ha establert, específicament per les intervencions a l'entorn urbà (POUM i Voltem Olesa), una auditoria i valoració de gènere i salut.

Des de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, segons fonts del mateix consistori, s'ha rebut aquest premi amb molta satisfacció, sobretot perquè representa el reconeixement a l'esforç conjunt de diferents departaments municipals en col·laboració amb el CAP i entitats del municipi.