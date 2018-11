Els Hostalets de Pierola instal·la càmeres de videovigilància i lectura de matrícules

L'Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha instal·lat càmeres de videovigilància i lectura de matrícules en els accessos per carretera al municipi. Segons ha explicat el consistori, a través d'un comunicat, l'objectiu és modernitzar la seguretat ciutadana del municipi i optimitzar el treball dels Vigilants Municipals. Es tracta del segon municipi de la Catalunya central que opta per aquesta mesura, després que fa unes setmanes ho fes Sant Fruitós de Bages a les urbanitzacions més aïllades.

Segons l'ajuntament, amb el nou sistema de darrera generació s'afavorirà la proactivitat i la capacitat operativa i estratègica dels cossos de seguretat, permetent actuar de forma més eficient i amb anticipació davant de les potencials amenaces.



Reduccions dels fets delictius

L'ajuntament anoienc apel·la al fet que en els municipis on s'ha optat per aquesta mesura s'han produït reduccions dràstiques de les taxes de fets delictius. La tecnologia de reconeixement de matrícules, afegeix, és altament efectiva i, a més, resulta menys invasiva per a la població que els antics sistemes de videovigilància.