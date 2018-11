Igualada celebra la segona edició de la Festa dels Drets dels Infants

El Parc Central d'Igualada va ser diumenge l'escenari de la Festa dels Drets dels Infants, una jornada d'activitats familiars que se celebra coincidint en el dia Dia Universal dels Drets dels Infants, el dia 20 de novembre.

L'Ajuntament d'Igualada es va sumar a la commemoració amb una matinal enfocada a posar en valor la pau i condemnar la violència, afegint-se també a la campanya mundial de la UNICEF que aquest any porta per títol "End violence". La segona edició de la Festa dels Drets dels Infants a Igualada va girar al voltant del que s'ha anomenat com La vacuna del bon tracte: l'actor Joan Valentí va ensenyar als més petits com elaborar un remei per eliminar els virus de les pors davant la violència.

Durant l'acte també es va llegir el Manifest dels Drets dels Infants, elaborat pel Consell Municipal dels Infants d'Igualada i, a banda, els assistents també van poder gaudir d'inflables, activitats esportives, jumping i diversos tallers per a sensibilitzar sobre els drets humans. Aquesta és una iniciativa del departament de Joventut de l'Ajuntament, amb el suport del departament de Cooperació i de la Diputació de Barcelona i amb la participació destacada del Consell Municipal dels Infants.

L'activitat s'inscriu en la idea de tenir una població infantil activa, que participi de la seva ciutat, i en el marc que enguany, Igualada serà Ciutat Amiga dels Infants, un reconeixment de la mateixa Unicef.