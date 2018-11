Martorell inaugura la remodelació de la plaça Era del Pedró

L'Ajuntament de Martorell va inaugurar ahir la remodelació de la plaça de l'Era del Pedró, al barri de Can Carreras. L'acte es va fer coincidir amb l'espectacle Petit Marremangu del pallasso Pep Callau, organitzat per la Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil, dins el cicle «Juga en família, juga als parcs». Els assistents van gaudir del xou i d'una xocolata desfeta amb melindros a càrrec de la Pe-nya Barcelonista de Martorell, que té la seu a la mateixa plaça.

La plaça de l'Era del Pedró, de 1.566 metres quadrats, s'ha recuperat com a lloc de trobada per als veïns del barri. L'espai urbà s'ha adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, a través d'itineraris de vianants accessibles, i s'ha creat una plaça confortable, en reubicar l'aparcament existent, repavimentar-la, i col·locar un nou arbrat i mobiliari urbà, tot permetent l'execució dels ascensors previstos per accedir als edificis, un dels quals ja s'ha instal·lat. A més, s'ha creat una nova zona de jocs infantils, s'han disseminat nous parterres enjardinats i s'ha millorat la il·luminació.

L'alcalde, Xavier Fonollosa, va recordar que «aquesta és una plaça densament poblada que estava plena de vehicles. Hem aconseguit convertir-la en un entorn més amable per a les persones. La reforma ha estat molt ben rebuda pels veïns i així ens ho han fet saber, tot i que resten algunes mancances que estem resolent». En només tres anys, va incidir Fonollosa, s'ha reurbanitzat el 75% del barri de Can Carreras: el passeig Catalunya, el carrer Pedró, el car-rer Pau Sendrós, el carrer Ponent i l'avinguda Montserrat.