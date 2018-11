Igualada i Martorell recullen a Oviedo el títol de ciutats amigues dels infants

Unicef ha lliurat a Oviedo les distincions de Ciutats Amigues dels infants a Igualada, Martorell i Callús, i a 8 poblacions més de Catalunya (Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Parets del Vallès, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sitges i Vilassar de Dalt). El Palau d'Exposicions i Congressos d'Oviedo ha acollit aquest dimarts al matí el lliurament dels reconeixements. Unicef ha estat acompanyada de l'Ajuntament d'Oviedo com a amfitrió i amb la presencia de representats de les entitats aliades de la iniciativa – el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol.

En aquest edició s'han premiat per primera vegada 11 municipis catalans – 114 governs locals de l'estat espanyol- mentre que 5 municipis catalans i 80 a tot Espanya han renovat el seu compromís per la infància. 25 projectes a Espanya, 1 de Catalunya, han rebut el reconeixement de Bones Pràctiques en Drets d'Infància i Política Municipal. Per part de l'Ajuntament d'Igualada hi han assistit l'alcalde, Marc Castells, i el regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps. I per Martorell, l'alcalde Xavier Fonollosa.

El President d'UNICEF Comitè Espanyol, Gustavo Suárez Pertierra, ha agraït les entitats que han rebut aquests reconeixements "el compromís polític amb la infància a mig i llarg termini, i el camí de transformació real emprès per i amb els infants". Suárez Pertierra ha assegurat que "la implementació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant es un deure de totes les administracions de l'Estat i per la qual cosa la nostra aspiració i vocació és que tots els municipis d'aquest país apostin per complir-la".

L'esdeveniment, al quan han assistit unes 500 persones, ha comptat amb la presència de l'alcalde d'Oviedo, Wenceslao López; la consellera de Serveis Socials i Drets Socials del Principat d'Astúries, Pilar Varela; la presidenta d'UNICEF Comitè Principat d'Astúries, Ma José Platero; la directora del IUNDIA, Ma de los Ángeles Espinosa; l'Alcalde de Navia, Ignacio García, en representació de la FEMP; el president d'UNICEF Comitè Espanyol, Gustavo Suárez Pertierra; el Vicepresident 1º d'UNICEF Comitè Espanyol, Juan Ramon Garcia-Secades i els presidents dels comitès autonòmics d'UNICEF Comitè Espanyol, entre els quals hi havia la presidenta d'UNICEF Comitè Catalunya, Anna Folch i Filella.

Després de l'acte, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, explicava que "creiem fermament que els nostres infants i adolescents han de ser actors destacats en el dia a dia de la ciutat i, per això, els volem dotar d'eines per a fer sentir la seva veu i perquè tinguin la capacitat d'incidir en les polítiques i decisions que els afecten directament". I, en aquesta línia, ha recordat iniciatives de recent impuls per part de l'Ajuntament d'Igualada, com el Consell Municipal dels Infants o el procés participatiu que es porta a terme als centres escolars de la ciutat per a definir la futura ampliació del Parc Central.

Per la seva part, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, es mostrava satisfet perquè "una entitat com UNICEF ens ha atorgat aquest guardó, un fet important perquè ens reconeix que a Martorell tenim cura dels drets dels infants de manera transversal, en totes les polítiques municipals". "Com a alcalde és un orgull enorme perquè només un 3% dels municipis catalans tenen aquest guardó. La qualificació és dura i rigorosa, i has de complir tots els estàndards de qualitat", ha afegit.

El compromís dels governs reconeguts es fa palès en el fet que cadascun d'ells ha dissenyat un Pla Local d'Infància amb la finalitat de contribuir als cinc objectius marc de la iniciativa: cada infant és valorat, respectat i tractat justament dins la seva comunitat; les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena són escoltats i considerats en les normatives i polítiques públiques, els pressupostos i les decisions que els afecten; tots els infants tenen accés als serveis essencials de qualitat; tots els nens i nenes viuen en entorns segurs i nets; i tots ells tenen l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l'oci.

Amb aquests reconeixements creix la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància de 170 a 274 governs locals a tot l'estat espanyol, és a dir, que des d'avui un 36% dels infants de Catalunya, i més del 41% dels infants a Espanya viuen en localitats on els governs locals es comprometen, dins de la seva gestió, a posar els drets dels infants al centre de la seva activitat.

"Avui és un dia molt important perquè es reconeixen coses molt, però que molt, interessants que sovint no es veuen i que creiem és essencial donar-li visibilitat: les polítiques d'infància" han assenyalat l'Ana i la Nerea, de 14 anys, que formen part del grup de participació adolescent de La Corredoria, en representació dels 200 infants i adolescents que van construir el Manifest d'Oviedo el mes de maig passat.

Aquests premis reconeixen els governs locals que dissenyen polítiques públiques basades en la Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDI), que promouen la participació infantil i adolescent, i que impulsen aliances a favor de la infància a nivell municipal.

L'alcalde d'Oviedo, Wenceslao López, ha insistit en la necessitat de que les polítiques d'infància representen "un exemple de transversalitat en la gestió municipal. Els nostres nens i nenes han d'estar presents no només en l'àrea social sinó també en les iniciatives de participació, per suposat en la programació cultural i també a tot el que fa referència a la igualtat de gènere i les acciones dirigides a aconseguir un municipi més sostenible". Així, el regidor va recordar que fa només uns dies Oviedo ha sigut distingit per la FEMP pel seu programa de coeducació als col·legis per prevenir i sensibilitzar contra la violència de gènere.

L'entrega d'aquests reconeixements és la culminació d'un procés de preparació que ha portat, en alguns casos, diversos anys. No obstant, no és el final, sinó un pas més per impulsar els drets de la infància. Els governs locals premiats avui a Oviedo reben un reconeixement vigent durant els quatre anys, que els compromet a dur a terme les accions, dotades de recursos, previstes en els seus plans locals d'infància i escoltar les opinions dels infants que conformen els consells locals de participació infantil i adolescent a tots els temes que els afecten.

A part de les noves ciutats amigues dels infants, han renovat aquesta condició Barcelona, Cornellà de Llobregat, Granollers, Lleida i Palafrugell.

Millorar la qualitat de vida dels infants

El Programa Ciutats Amigues de la Infància, que lidera UNICEF Comitè Espanyol des de l'any 2002 en aliança amb el Ministeri de Salut, Consum i Benestar Social, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l'Institut Universitari de "Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència" –IUNDIA-, busca contribuir a millorar les condicions de vida dels infants i adolescents mitjançant la promoció i la implementació de polítiques municipals que garanteixin el seu desenvolupament integral amb un enfocament de drets.

Tots els governs locals reconeguts com a Ciutats Amigues de la Infància han posat en marxa un Pla Local d'Infància que apunta els 5 objectius de la iniciativa, perquè les ciutats siguin indrets on els infants: tinguin accés a serveis socials de qualitat (salut i educació), viuen en un entorn net i segur, poden gaudir de la seva vida familiar, del joc i de l'oci, són respectats i tractats d'una manera justa als seus barris i les seves necessitats són tingudes en compte amb les lleis, les polítiques i les decisions que els afecten.