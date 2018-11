Igualada tindrà un llibre del patge Faruk il·lustrat per Pilarín Bayés i escrit per Antoni Dalmau

El patge Faruk d'Igualada tindrà un llibre per explicar la seva història. És un llibre il·lustrat per la dibuixant osonenca Pilarín Bayés i l'escriptor i historiador igualadí Antoni Dalmau. "Petita història dels d'Igualada", nom del relat, es presenta aquest divendres, 30 de novembre, a les 8 del vespre, a l'Ajuntament d'Igualada. Hi serà els dos autors. La presentació del llibre obre una sèrie d'actes que acompanyaran enguany la festa dels reis d'Igualada, i que ja van tenir un primer precedent amb l'exposició que hi ha al Museu de la Pell, "Faruk, històries del 28 de desembre", i que es va estrenar el passat dia 16. Es tracta d'una exposició temporal que recorre els 28 de desembres des dels inicis de la festa dels Reis a Igualada fins l'any 1991.

Les activitats continuaran el dia 10 de desembre, a les 6 de la tarda, al teatre de l'Ateneu Igualadí, amb la conferència que organitza setmanalment l'AUGA, estarà dedicada en aquesta ocasió als 75 anys de l'arribada del Patge Faruk.

D'altra banda, en la celebració dels 75 anys de l'arribada del Patge Faruk a Igualada, "s'han creat diverses d'icones per tal d'acompanyar i donar la màxima rellevància a aquest esdeveniment, i que alhora en siguin testimoni: Figureta de pessebre que reprodueix el personatge del Patge Faruk, Logotip exclusiu del 75è aniversari, Domàs per penjar als balcons i finestres amb la imatge del logotip "75è aniversari", monedes de xocolata amb què el Patge Faruk obsequia la mainada, tindran en el seu revers la reproducció del logotip del 75è aniversari

El disseny de les bosses on hi ha els diversos obsequis que s'entreguen als infants el dia 1 de gener, reproduirà també el mateix símbol.

Com a novetat pel període nadalenc d'aquest any, la Comissió de Reis comptarà amb una parada a la fira de nadal, que com ja és habitual tindrà lloc els caps de setmana dels dies 8 a 23 de desembre. En aquest espai s'hi podran trobar el llibre "Petita història dels Reis d'Igualada, la figureta de pessebre i el domàs amb el logotip del 75è aniversari.

L'arribada del Patge Faruk al Pavelló de les Comes serà el dia 28 de desembre, com és habitual. El pavelló obrirà a les 6 h. (amb aforament limitat) i a 2/4 de 7 començarà el festival infantil, que aquest any estarà amenitzat pel grup d'animació El Pot Petit. Després del festival, a les 8 del vespre, farà la seva entrada el Patge Faruk. Abans, i com ja és habitual, el Patge Faruk i el seu seguici faran una petita rua pels principals carrers de la ciutat.

El lliurament de cartes al Patge Faruk tindrà lloc el dia 1 de gener del 2019 al Teatre Municipal de l'Ateneu, de 2/4 d'11 a les 2/4 de 3 h.

La recepció de paquets serà a l'Avinguda Mestre Muntaner 99, (edifici Cal Carner) durant els dies 2,3 i 4 de gener de 2019, des de les 18.00 h. fins a les 22.00 h. Passada aquesta hora no serà possible admetre cap altre paquet.

El dia 5 de gener SS. MM. Els Reis Mags d'Orient arribaran a Igualada. La Cavalcada del 2019 introdueix un canvi d'ubicació pel que fa al concert de les bandes de música i a la recepció i benvinguda als Reis per part de les autoritats locals, que a partir d'ara serà al Passeig Verdaguer, cantonada amb el carrer Joaquima Vedruna. El concert començarà les 1/4 de 6 de la tarda, i a 3/4 de 6 hi haurà la recepció i benvinguda als Reis per part de les autoritats locals. Just abans que Ses Majestats iniciïn el seu itinerari es llençaran fragorosos coets per anunciar el començament de la cavalcada.