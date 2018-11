L'Anoia reclama que el missatge contra la violència a la dona sigui per tot l'any

El manifest dels dia contra la violència masclista de l'Anoia reclama que «25 de novembre ha de ser tot l'any», perquè, «com malauradament demostren les dades», encara cal molta lluita i formació per posar fi a aquesta xacra. En el manifest també es referma que una de les finalitats principals és «reconèixer i visibilitzar les violències físiques i sexuals, és un dels objectius centrals de les entitats».

El manifest el van llegir diumenge al vespre les regidores d'Igualtat de l'Ajuntament d'Igualada, Carme Massanès; de Vilanova del Camí, Silvia Cáceres, i d'Òdena, Vanessa Massons, en el marc de la celebració de l'acte central d'aquest 25-N a l'Anoia, que va tenir lloc a Òdena, i que va ser un dels organtizats per la MICOD de la conca d'Òdena.

El text desgrana l'alarmant balanç de «12.000 dones que l'any passat van denunciar i comunicar violències exercides per les seves parelles o exparelles» al Principat, i recorda les «45 dones assassinades a l'Estat espanyol, 6 de les quals vivien a Catalunya, durant aquest 2018». En el parlament es va denunciar que «fan falta recursos i reconeixement per poder trencar el silenci i trobar una sortida». I es va demanar una atenció digna per part dels serveis, tant policials com jurídics, i també un model català integral que abraci totes les situacions denunciables.

La lectura del manifest formava part dels actes centrals de l'agenda d'activitats i trobades a l'entorn del Dia Internacional contra les Violències Masclistes, durant el qual hi va haver contacontes infantils i, després de la concentració i la lectura del manifest, la projecció del film Todas las mulleres que coñezo (2018), de Xiana do Teixeiro. Eva Gou, de la distribuïdora Drac Màgic, va exposar que defensen «donar a conèixer directores i produccions nacionals», com la que es va projectar aquest diumenge. També es va remarcar el paper de les dones i les seves veus com a «interlocutores vàlides, prendre consciència d'aquest apoderament, perquè sabem de què parlem. Cal seguir ampliant la xarxa».

Els col·lectius feministes van sortir a diferents poblacions, i a part de l'acte central, Igualada també va fer altres actes pel 25-N. Una performance a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat, en homenatge a les dones que han mort a conseqüència de la violència masclista, els va iniciar. Amb la participació de tothom, es van dibuixar al terra nombroses siluetes amb guixos. Cada una d'elles, en representació d'una dona o infant assassinats, a sobre de les quals es va col·locar un cartell amb el nom, cognom i edat de les víctimes d'aquest 2018.

Seguidament es va llegir el manifest unitari davant de la porta de l'ajuntament d'Igualada, on també es va exposar el testimoni d'algunes dones del territori en procés de recuperació d'una situació de violència masclista, com a prova que la sortida és possible. I per acabar, tothom va dipositar flors sobre les siluetes, en senyal de record, afecte i solidaritat femenina.

La diada de la Coordinadora Feminista va continuar a les 7 de la tarda amb una marxa nocturna de torxes des dels jutjats d'Igualada, per denunciar «una justícia que funciona, treballa i executa en nom del sistema patriarcal i; per tant, és còmplice de la impunitat de la violència masclista».