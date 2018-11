Les associacions veïnals de les urbanitzacions de Piera s'uneixen en un front comú per millorar els serveis

L'estat de deixadesa de serveis urbanístics i la sensació d'inseguretat a les vies públiques d'algunes de les urbanitzacions de Piera ha fet emergir la plataforma ciutadana "Stop a l'abandonament dels barris", una iniciativa ciutadana promoguda pels veïns i veïnes pierencs dels barris de Can Bonastre, Can Canals, Can Claramunt, Can Mas, Can Mata i part de Can Mussarro. Aquest dimecres van acudir al ple municipal per queixar-se de la situació en la què viuen. La casa de la vila va obrir la sessió a les 8 del vespre, una hora abans de l'inici de la Sessió Pública Ordinària i durant tres quarts d'hora del total de temps estipulat per a l'atenció veïnal, la sala de Cal Guerin es va omplir dels precs, queixes, preguntes, demandes i exigències de representants veïnals, particulars i alguna lectura de caire polític en un ambient tens però tranquil.

Si bé la unió dels barris per reclamar les millores en infraestructures i serveis és ferma, alguns dels membres matisen el seu suport, com Jenifer Nuñez, de La Venta i Can Mussarro, qui va assenyalar recolzar «la campanya de barris, però no confio amb certes iniciatives. No podem utilitzar l'associació del nostre barri per a fins polítics i alguns assistents estan polititzats o ho estaran».

Amb aquesta intervenció s'obrien els diferents precs sobre la manca de presència policial, enllumenat, poca o nul·la senyalització en trams considerats pels conciutadans com a «punts negres», manca de neteja del vial públic, deixadesa en el servei de buidatge i manteniment dels contenidors; problemes en el subministrament d'aigua, deficiència del transport públic o esvorancs presents en totes les barriades i que a Can Canals ho denuncien amb la campanya Apadrina un bache.

De Can Claramunt, es denunciava que «sempre rebem propostes de dates per a les actuacions amb l'ajuntament, però no s'inicia cap obra i n'estem farts de la presència de rates». A part dels problemes comuns dels diferents barris, veïns de Can Mata manifestaven la seva preocupació d'una possible ampliació de l'abocador ubicat al terme municipal d'Hostalets de Pierola i que des del Consell Comarcal de l'Anoia, juntament amb els municipis de Masquefa i la mateixa Piera, ja han presentat al·legacions.

A Vallbonica reclament que si després de 17 anys i amb les obres ja avançades, per al 2019 es podria finalitzar l'enllaç del clavegueram amb la infraestructura de Vallbona d'Anoia. També s'assenyalava que no existeix un bitllet urbà perquè la gent gran pugui accedir al transport públic amb tarifes reduïdes i es reclamava la Taula de mobilitat, per resoldre problemes de mobilitat, justament,

Finalment, una veïna de Can Claramunt denunciava una situació kafkiana. Si bé casa seva hauria de tenir el número 17 se li va concedir el número 16. Ara han fet una casa al davant i l'han enumerada també amb el número 16, la qual cosa li genera molts problemes de correu.

Després del torn de preguntes, queixes i reclamacions, l'alcalde Jordi Madrid va assegurar que el darrer tram d'enllaç del clavegueram de Piera amb el de Vallbona d'Anoia està validat i ha matisat que asfaltar part dels carrers dels barris demanarà de contribucions especials (pagament de les obres per part dels veïns). Els cinc minuts restants abans de l'inici del ple, l'alcalde ha tractat de respondre de forma genèrica a la resta de punts i ha assegurat que tractaran de forma individualitzada cada cas.

Una possible politització del moviment veïnal

Veronica Lozano de l'agrupació Ciudadanos i assistent al torn de precs i queixes va assenyalar que «es parlarà de política autonòmica al ple. Caldria que s'encarreguessin més de la política municipal com es veu, més que no pas si una resolució judicial és o no vàlida», en relació al punt sisè de l'ordre del dia de la sessió ordinària que va fer-se després: s'hi debatia, entre d'altres, una moció del grup municipal AED-E perquè es derogués el delicte d'injúries a la corona i per reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia. Lozano es preguntava si el silenci administratiu a les problemàtiques reals era una resposta recurrent per part del consistori.