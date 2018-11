Igualada, Martorell i Callús són des d'ahir Ciutats Amigues dels Infants

Unicef va lliurar ahir a Oviedo les distincions de Ciutats Amigues dels Infants per a Igualada, Martorell i Callús. A aquestes tres poblacions de l'Anoia, el Baix Llobregat i el Bages s'hi han d'afegir Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Parets del Vallès, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sitges i Vilassar de Dalt. El Palau d'Exposicions i Congressos d'Oviedo va acollir el lliurament dels reconeixements.

Unicef va estar acompanyada de l'Ajuntament d'Oviedo, que exercia d'amfitrió, de representants polítics de la comunitat asturiana i d'altres institucions com el ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol.

En aquest edició es va premiar per primera vegada 11 municipis catalans –114 governs locals de l'Estat espanyol– mentre que cinc més del Principat i 80 a tot Espa-nya van renovar el seu compromís per la infància. 25 projectes a Espanya, 1 de Catalunya, van rebre el reconeixement de Bones Pràctiques en Drets d'Infància i Política Municipal. Per part de l'Ajuntament d'Igualada hi van assistir l'alcalde, Marc Castells, i el regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps. I de Martorell, l'alcalde, Xavier Fonollosa, i per part de Callús, la regidora Rosa Ginestà i la tècnica Marta Curtichs.

El president d'UNICEF Comitè Espanyol, Gustavo Suárez Pertier-ra, va destacar «el compromís polític amb la infància a mitjà i llarg termini que suposa la distinció, i el camí de transformació real emprès per i amb els infants». Suárez Pertierra va assegurar que «la implementació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant és un deure de totes les administracions de l'Estat per la qual cosa la nostra aspiració i vocació és que tots els municipis d'aquest país apostin per complir-la».

L'esdeveniment, amb 500 convidats, va tenir la presència de l'alcalde d'Oviedo, Wenceslao López, i càrrecs del govern asturià.

Després de l'acte, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, explicava que «creiem fermament que els nostres infants i adolescents han de ser actors destacats en el dia a dia de la ciutat i, per això, els volem dotar d'eines per fer sentir la seva veu i perquè tinguin la capacitat d'incidir en les polítiques i decisions que els afecten directament». I, en aquesta línia, va recordar iniciatives de recent impuls per part de l'Ajuntament d'Igualada com el Consell Municipal dels Infants o el procés participatiu que es porta a terme als centres escolars de la ciutat per definir la futura ampliació del Parc Central.

Per la seva banda, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, es mostrava satisfet perquè «una entitat com UNICEF ens ha atorgat aquest guardó, un fet important perquè ens reconeix que a Martorell tenim cura dels drets dels infants de manera transversal, en totes les polítiques municipals». «Com a alcalde és un orgull enorme perquè només un 3% dels municipis catalans tenen aquest guardó. La qualificació és dura i rigorosa, i has de complir tots els estàndards de qualitat», va afegir.

I la regidora callussenca Rosa Ginestà, que hi va anar acompa-nyada de la tècnica Marta Curtichs, explicava que «estem molt contentes per aquesta distinció al nostre poble. És alhora un reconeixement per la feina feta, però també un estímul per continuar treballant pels nostres infants».

El compromís dels governs locals reconeguts es fa palès en el fet que cadascun ha disse-nyat un Pla Local d'Infància amb la finalitat de contribuir als cinc objectius marc de la iniciativa: cada infant és valorat, respectat i tractat justament dins la seva comunitat; les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena són escoltats i considerats en les normatives i polítiques públiques, els pressupostos i les decisions que els afecten; tots els infants tenen accés als serveis essencials de qualitat; tots els nens i nenes viuen en entorns segurs i nets; i tots ells tenen l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l'oci.

A tot l'Estat, ara hi ha 274 ciutats compromeses.