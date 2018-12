Airbnb farà a Igualada el primer laboratori per al turisme del segle XXI

Airbnb desenvoluparà a Igualada el seu llibre blanc per al turisme del segle XXI i ho farà com a primer resultat de la creació d'un laboratori d'anàlisi del sector, el que ha anomenat Healthy Destination Lab. El de la capital de l'Anoia serà el primer que posa en marxa la companyia a tot el món.

Ahir es va presentar un acord entre la multinacional del turisme, que té 400 milions de persones que l'han utilitzat arreu del món, i l'Ajuntament d'Igualada per poder desenvolupar el projecte. I a la ciutat li hauria de quedar com a principal guany la creació d'un model per al desenvolupament turístic. «Que a partir del 2019 no sigui estrany veure estrangerss passejant per Igualada», explicitava l'alcalde igualadí, Marc Castells.

Els responsables d'Airbnb van anunciar que l'activitat començarà a partir del més de gener o febrer amb uns tallers per tractar la situació del turisme a l'Anoia amb els agents implicats de la comarca i que tot seguit es posarà en marxa aquest laboratori amb experts sobre turisme que definiran en l'esmentat llibre blanc. Aquestes activitats es duran a terme a l'Adoberia Bella, un espai municipal que se cedirà a la multinacional quan hagi de dur a terme les seves activitats a la ciutat.

Igualada ha aparegut en el món d'Airbnb perquè l'Ajuntament i l'empresa han compartit l'interès a trobar-se. Castells explicava que en part s'ha aconseguit l'acord perquè, «com saben, quan vull aconseguir alguna cosa soc molt pesat», però la insistència municipal tenia com a origen primer que Airbnb «ens havíem fixat en Igualada i en la iniciativa del seu alcalde», segons explicava el director de la companyia a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz. L'enamorament no és atzarós ni gratuït: Igualada valora la importància de la marca, i Airbnb, que la seva proposta s'adiu amb el model que els ofereix la capital de l'Anoia.

Per a Airbnb hi ha elements com la distància a Barcelona (60 minuts) i la necessitat de la capital catalana de trobar noves obertures que són molt importants. És una ciutat propera, que té un barri industrial com el Rec que genera moltes possibilitats i algunes activitats atractives i d'escala internacional com l'European Balloon Festival, que presenten un bona agenda d'activitats i un territori on el turisme encara no ha arribat i es pot considerar verge en aquest sentit, i on hi ha col·laboració municipal per desenvolupar-se.



Cap concreció econòmica

Ni Castells ni l'empresa no han concretat si hi ha intercanvi econòmic en algun sentit ni si hi ha un càlcul de benefici a generar per a la ciutat. «Volíem que Airbnb fos al barri del Rec, al seu cor, on la marca Igualada és més vida que enlloc més, per desenvulpar un model únic a nivell mundial», destacava ahir l'alcalde Castells.

El treball amb Airbnb mostrarà, segons Castells, «com un territori que ha estat industrial i que no ha tingut fins ara cap interès en el turisme pot tenir justament en aquest sector un generador de riquesa i ocupació». «Si s'haugés preguntat a algú d'Igualada fa uns anys si creia que la capital de l'Anoia podria tenir un futur en l'àmbit turístic tothom li hauria dit que no», explicava Castells després de la presentació.» Tothom menys l'alcalde, que fa tres anys ja ho va dir davant dels empresaris de la comarca, i que avui presenta un projecte disruptiu que proposa Igualada com a destinació turística», afegia. Per a Castells, el principal valor és que es podran «identificar les oportunitats» i que «els restaurants i hotels poden omplir aquells dies de la setmana que ara tenen més fluixos».

L'objectiu és que una ciutat i una comarca que ara no són eminentment turístiques –són en bona part industrials– aprenguin a potenciar els propis atractius i esdevinguin una referència del healthy tourism, i s'obrin noves perspectives econòmiques de futur al territori. El Healthy Destinations Lab comença a treballar ja aquest mes de desembre i, a partir del mes de febrer, arrencaran els tallers i sessions que ajudaran a desenvolupar una metodologia per a la creació de destinacions turístiques sostenibles que tinguin un impacte positiu en les comunitats i l'entorn.

Airbnb posarà a disposició del teixit socioeconòmic local i dels emprenedors de la comarca el seu coneixement en les dinàmiques del turisme del segle XXI. Membres de l'equip d'Airbnb, amfitrions i emprenedors participaran en primera persona en aquest laboratori, i posaran l'èmfasi en el turisme experiencial, que prioritza la qualitat i l'autenticitat, i que està basat en el component d'hospitalitat que aportin les comunitats locals.



El laboratori a l'adoberia Bella

L'Adoberia Bella, recentment restaurada com un referent en la recuperació del patrimoni industrial, acollirà les diferents activitats del Healthy Destinations Lab, que ha de situar Igualada a l'avantguarda del sector turístic, i esdevenir una referència en formació i desenvolupament de noves destinacions a través de la tecnologia.